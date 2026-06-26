المحرم.. الأزهر يوضح فضله وأفضل الأعمال المستحبة في أول شهور العام الهجري

أوضح الشيخ السيد محمد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن شهر المحرم سُمّي بهذا الاسم لأنه من الأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال، وكان العرب قبل الإسلام يعظمونه، ثم جاء الإسلام فأكد مكانته وفضله.

وأشار “عرفة” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، إلى أن النبي ﷺ أضافه إلى اسم الله بقوله: "شهر الله المحرم"، وهي إضافة تدل على عظم مكانته وفضله بين سائر الشهور.

أفضل الصيام بعد رمضان

وأكد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى أن النبي ﷺ قال:"أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم"، وأوضح أن هذا الشهر يعد موسمًا للطاعات والعبادات، وفرصة لفتح صفحة جديدة مع الله، والإقبال على الأعمال الصالحة.

فضل صيام يوم عاشوراء

وأوضح أن يوم عاشوراء من أعظم أيام شهر المحرم، حيث صامه النبي ﷺ بعدما علم أنه اليوم الذي نجّى الله فيه سيدنا موسى عليه السلام وقومه من فرعون.

وبيّن أن صيام عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية بإذن الله، كما استحب النبي ﷺ مخالفة اليهود بصيام يوم قبله أو يوم بعده، ليكون الأفضل صيام التاسع والعاشر، أو العاشر والحادي عشر من شهر المحرم.

هل يجوز الجمع بين نية القضاء وعاشوراء؟

وأشار الشيخ السيد محمد عرفة إلى أن من كان عليه قضاء من رمضان يجوز له أن يصوم بنية القضاء في هذه الأيام، مع وجود آراء فقهية تجيز حصول فضل عاشوراء، لكنه أوضح أن الأولى والأفضل هو المبادرة بقضاء ما على المسلم من رمضان أولًا.

أعمال مستحبة خلال شهر المحرم

وأكد أن شهر المحرم فرصة لمراجعة النفس والإكثار من الطاعات، ومن أبرز الأعمال المستحبة:

الإكثار من الصيام.

قيام الليل.

الإكثار من الذكر والدعاء.

صلة الأرحام.

إدخال السرور على الأهل والأقارب.

زيارة المرضى.

الإحسان إلى الآخرين.

وأضاف أن بداية العام الهجري تمثل فرصة حقيقية لمحاسبة النفس وتصحيح المسار وتجديد العهد مع الله بالأعمال الصالحة.

بداية عام جديد ورسالة أمل

وأوضح أن اختيار سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبداية التقويم الهجري من شهر المحرم جاء ليكون بداية جديدة بعد موسم الحج، وانطلاقة لعام يقوم على الطاعة والعمل الصالح، مستلهمًا معاني الهجرة في الصبر والثبات والتوكل على الله.