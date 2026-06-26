القرآن الكريم أخذ ما جاء بالكتب السابقة.. أزهري يوضح الدليل والسبب

أكد الشيخ محمد حمودة، من علماء الأزهر الشريف، أن القرآن الكريم أخذ ما ورد في الكتب السماوية السابقة من تعاليم صحيحة، موضحًا أنه أثبتها وحفظها بوحي من الله سبحانه وتعالى.

وأوضح أن هناك أشياء مأخوذة من الكتب السابقة مذكورة في القرآن الكريم وأن الله تعالى يقول في سورة الأعلى: ﴿إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ﴾، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم أكد ما جاء في الكتب السماوية السابقة من حقائق وتعاليم إلهية صحيحة، مع تصحيح ما تعرض للتحريف أو التبديل.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن القرآن الكريم لايعيبه أن يتضمن أحكامًا أو قيمًا كانت موجودة من قبل في الشرائع السماوية السابقة أو في بعض الأعراف الصحيحة التي عرفها الناس، لأن مصدر الحق واحد وهو الله سبحانه وتعالى.

وأكد أن القرآن الكريم أقر ما كان صحيحًا من تعاليم التوراة والإنجيل، كما أقر بعض الممارسات والعادات السليمة التي كانت موجودة قبل الإسلام، بعد تهذيبها وتنظيمها وفق أحكام الشريعة الإسلامية.