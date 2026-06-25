هل تناول "العاشوراء" بيوم عاشوراء حرام؟.. عالمان من الأزهر يوضحان

أكد الشيخ محمد حمودة، من علماء الأزهر الشريف، أن الأصل في الأطعمة والأشربة هو الحل ما لم يرد نص بتحريمها، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الناس يتساءلون عن حكم تناول بعض الأطعمة المرتبطة بالمناسبات الدينية، مثل حلوى المولد النبوي أو طبق "العاشوراء" في يوم عاشوراء.

وأوضح أحد علماء الأزهر الشريف، أن ربط نوع معين من الطعام بمناسبة دينية على أنه من الشعائر أو العبادات أمر يحتاج إلى دليل شرعي، أما تناول هذه الأطعمة في حد ذاته فهو أمر جائز ولا حرج فيه، ويمكن للإنسان أن يتناولها في أي وقت من العام.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن هناك وجبة تعرف باسم "العاشوراء"، مؤكدًا أنه يحب تناولها، لكنه لا يربطها بموعد محدد أو يوم معين من السنة.

وخلال الحلقة، قدم الإعلامي مصعب العباسي علبة من "العاشوراء" للشيخ محمد حمودة على الهواء، الذي أكد أنه يحب هذا الطبق ويتناوله.

وفي السياق ذاته، قال الشيخ طارق نصر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن تناول البعض لطبق "العاشوراء" باعتباره مرتبطًا بمقتل الإمام الحسين رضي الله عنه قد يثير خلافًا في بعض الرؤى الفقهية، بينما لا يرى مانعًا من تناوله إذا ارتبط لدى البعض بذكرى نجاة سيدنا موسى عليه السلام، مؤكدًا أن الأمر في النهاية يتعلق بالاعتقاد المرتبط بالممارسة وليس بالطعام نفسه.