قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق من طبيبة الأسنان بعد الاعتداء عليها داخل أحد المراكز بشبرا الخيمة
الذهب خسر 1280 جنيهًا في شهر.. سعر عيار 21 الآن
ممداني: كأس العالم يحقق أكثر من الإيرادات الكافية
انخفاضات تضرب أسعار السلع اليوم.. تراجع كبير للمكرونة والسكر والدقيق وارتفاع البيض
بسبب فيروس إيبولا.. السعودية تحظر دخول مواطني ثلاثة دول أفريقية
مصطفى قمر : يهمني بعد رحيلي الجمهور يقولوا قدم فن محترم
بعد انتهاء العمل في البنوك.. تفاصيل سعر العملات الأجنبية مساء اليوم
ليكيب: فيفا يؤكد عدم وجود احتفالات ملونة رسمية خلال مباراة مصر وإيران
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا.. 188 قتيلا و 1520 مصابا و157 مفقودا
بعد أزمة التكليف.. "الرعاية الصحية" تقر حزمة مزايا جديدة للأطباء في أسوان
دفعة جديدة من المدارس الثانوية للمياه والصرف .. الشروط وطريقة التقديم
أحمد جلال : لا أنشطة منافية لتعاليم الإسلام داخل ملعب مباراة مصر وإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كيف كان النبي يحتفل بيوم عاشوراء؟.. السنن وأهم الأعمال الواردة عنه

كيف كان النبي يحتفل بيوم عاشوراء؟
كيف كان النبي يحتفل بيوم عاشوراء؟
محمد شحتة

كان سيدنا رسول الله يصوم يوم عاشوراء حتى قبل أن يفرَض رمضانُ، وكان حبه لهذا اليوم عظيمًا، حتى إنه كان يتحرى صيامه، ويُفضله على سائر أيام السنة بعد رمضان.

وروى الإمام البخاري في صحيحه عن سيدنا ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: «مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا اليَوْمَ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ».

ولم يكن النبي يتحرى صيام أي يوم بهذا الشغف إلا يومَ عاشوراءَ وشهرَ رمضانَ، فهو يوم عظيم القدر عند الله، أحبَّه نبينا، وأراد لأمته أن تنال بركته.

وقالت السيدة عائشةُ أمُّ المؤمنين رضي الله عنها: «كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ صَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ، قَالَ: مَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ».

كما لم يكن احتفال سيدنا النبي بعاشوراء بولائمَ ولا مآتمَ، بل كان بالصيام؛ لأنه يوم شكر لله على نِعمه، ومن أعظم الشكر أن يُمسك العبد عن الطعام والشراب ابتغاءَ وجه ربه.

لماذا صام النبي يوم عاشوراء؟

وقد يتساءل سائل: لماذا اختار سيدنا النبي هذا اليوم بالذات؟ والإجابة تأتينا من حديث سيدنا ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، الذي يَروي لنا المشهد الأجمل في استقبال هذه السُّنة.

روى الإمام البخاري عن سيدنا ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: «قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ".

فضل صيام عاشوراء

كما لم يكن صيامُ سيدنا النبي لعاشوراءَ مجردَ نُسك عابر، بل كان عبادة عظيمة الأجر، يرجو منها تكفير الذنوب، فقد رَوى الإمام مسلمٌ في صحيحه عن سيدنا أبي قَتادة -رضي الله عنه- أن سيدنا رسول الله سُئل عن صيام يوم عاشوراء، فقال: «أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ».

كما أن صوم يوم عاشوراء هو سبب لمغفرة ذنوب سنة كاملة، وليس هذا من باب المكافأة على العمل القليل، بل من باب فضل الله الواسع.

وكان صيام عاشوراء في أول الإسلام واجبًا، فلما فُرض رمضانُ، نُسخ وجوبُه، وأصبح سنَّة مستحبة. رَوى الإمام مسلمٌ عن سيدنا عبدِ الله بنِ عمرَ رضي الله عنهما قال: "أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَامَهُ وَالْمُسْلِمُونَ قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ: «إِنَّ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللهِ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ». [صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب صيام يوم عاشوراء].

وأما المراتب المستحبة، فقد أجمع العلماء على أن الأكمل هو صيام التاسع والعاشر معًا، مخالفةً لليهود الذين كانوا يصومون العاشر فقط، فقد رَوى الإمام مسلمٌ عن سيدنا ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: "حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ»، قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ".

وقد استحَب جماعةٌ من العلماء صيام التاسع والعاشر والحادي عشرَ خروجًا من الخلاف، وجاء في فتوى دار الإفتاء المصرية: "الأكمل للسائل أن يجمع فيه بين صيام الأيام الثلاثة: التاسع، والعاشر، والحادي عشر من شهر الله المحرم، فإن أفرد يوم العاشر بالصيام لعذر أو لغير عذر فذلك جائز شرعًا من غير كراهة".

ومن أروع مظاهر "احتفال" الصحابة بعاشوراءَ أنهم كانوا يُعوّدون أبناءهم الصغارَ على صيامه، وذلك بتشويقهم وإدخال السرور عليهم، روى الشيخانِ عن سيدتنا الرُّبَيِّع بنتِ مُعَوِّذٍ رضي الله عنها قالت: "فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإِفْطَارِ".

حكم التوسعة على الأهل يوم عاشوراء

ومن السُّنن التي وردَت عن جماعة من السلف، وتلقاها فقهاء المذاهب الأربعة بالقَبول، التوسعةُ على الأهل والعيال في هذا اليوم، فقد روى الإمام ابنُ عبدِ البَّرِّ في "الاستذكار" عن سيدنا جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضي الله عنهما قال: سمعتُ سيدنا رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ وَسَّعَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ»، قال سيدُنا جابرٌ: "جَرَّبْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ كَذَلِكَ".

وهذا الخيرُ متفق عليه بين المذاهب الأربعة، بشرط ألا يكون فيه إسرافٌ أو تبذير، وألا يُتخذ على أنه شعيرةٌ واجبة يُلام من تركها، بل إنها فرصةٌ لنُدخل السرور على بيوتنا، ونُظهر شكرنا لله على نعمه.

عاشوراء يوم عاشوراء الاحتفال بيوم عاشوراء كيفية الاحتفال بيوم عاشوراء كيف كان النبي يحتفل بيوم عاشوراء فضل صيام عاشوراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

55 سؤال بـ80 درجة|مواصفات امتحان عربي الثانوية العامة 2026 المقرر آداؤه الأحد

ايران

بيان رسمي من الاتحاد الإيراني بشان إقامة احتفالية مخالفة

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب .. خبير يكشف أسباب تراجع الجرام لأقل من 4 آلاف جنيه

أمير كرارة يدعم شقيقته بعد كشف إصابتها بالبهاق: رسالة مؤثرة أشعلت تفاعل الجمهور

من كلمتين | تعليق أمير كرارة يقلب السوشيال ميديا بعد إصابة شقيقته بـ البهاق

سعر الذهب

بعد تراجعه 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

أرشيفية

3000 جنيه دفعة واحدة.. «التأمينات الاجتماعية» تكشف مفاجأة بشأن المعاشات

سعر الذهب

تراجع حاد بـ 295 جنيها.. سعر الذهب الآن

سعر البنزين اليوم

92 بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

ترشيحاتنا

مصر وإيران

بعد أنباء احتفال دعم المثلية بلقاء مصر وإيران.. مصطفى بكري: العالم عليه احترام عقيدتنا

الذهب

هل نبيع أم نشتري؟.. خبير يكشف ما ينتظر الذهب خلال الفترة المقبلة

مصطفى بكري

مصطفى بكري: تجاوزات من بعض الشباب خلال متابعة مباريات المنتخب بالعاصمة الإدارية

بالصور

طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا.. مشروب صيفي منعش

طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا
طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا
طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا

تناولها بالقشرة.. الطريقة الأمثل لتناول البطاطس المقلية بدون أضرار

ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟
ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟
ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟

اضطراب فرط الحركة.. دراسة تكشف الفئة الأكثر تضررًا

مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة

بعد تكريمها في أمريكا.. إطلالات ياسمين عبد العزيز بين الرقي والتنوع

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

فيديو

أغنية عمك وعم عمك

محمود العسيلي وعصام صاصا يطرحان أغنية «عمك وعم عمك» من فيلم «صقر وكناريا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد