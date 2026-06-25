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ديني

ماذا حدث في يوم عاشوراء؟ معجزة كبرى لسيدنا موسى تعرف عليها

ماذا حدث في يوم عاشوراء؟
ماذا حدث في يوم عاشوراء؟
محمد شحتة

شهد العاشر من المحرم يوم عاشوراء، حدثًا عظيمًا ومعجزةً كبرى لنبي الله موسى عليه السلام؛ إذ نجاه الله وقومه حين شق لهم في البحر طريقًا يبسًا فكان لهم أمنًا ونجاة، ثم أطبقه على فرعون وجنوده فكان عليهم عذابًا وهلاكًا، وأغرقوا جميعًا، قال تعالى: {وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ۝ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ} [طه: 77، 78].

ماذا حدث في يوم عاشوراء؟

ومن وفاء سيدنا رسول الله لحق أخيه سيدنا موسى عليه السلام أن صام هذا اليوم وهو يوم عاشوراء؛ شكرًا لله تعالى على نجاته ونصر الله له؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قدم النبي المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: «مَا هذا؟»، قالوا: هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى، قال: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فصامه، وأمر بصيامه. [أخرجه البخاري].

ومن ضمن أحداث يوم عاشوراء، ففي مثل هذا اليوم العاشر من شهر المحرم لعام 61 هـ لقي ربه شهيدًا سبط سيدنا رسول الله، سيدنا الإمام الحسين بن علي -وكثيرٌ ممن معه من آل بيت النبوة وغيرهم من الصحابة- رضوان الله عليهم أجمعين.

وقال عنه جده سيدنا رسول الله: «حُسَيْنٌ مِنِّي وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ أَحَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا، حُسَيْنٌ سِبْطٌ مِنْ الْأَسْبَاطِ». [أخرجه الترمذي]
وقال: «إنَّ الحسنَ والحُسَيْنَ هما رَيحانتايَ منَ الدُّنيا». [أخرجه البخاري، والترمذي واللفظ له] وقال: «الحسنُ والحُسَينُ سيِّدا شبابِ أهلِ الجنَّةِ». [أخرجه أحمد].

صيام يوم عاشوراء

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه لا حرج في إفراد يوم عاشوراء بالصَّوم دون التاسع بغير كراهة؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ يَتَحَرَّىٰ صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَىٰ غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا اليَوْمَ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ...». [أخرجه البخاري].

وعن السيدة عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم عاشوراء". أخرجه مسلم في "صحيحه".

وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ» أخرجه مسلم.

سبب صيام عاشوراء

قالت دار الإفتاء المصرية، إن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وصيامه سنة فعلية وقولية عن النبي صلى الله عليه وآله سلم، ويترتب على فعل هذه السُّنَّة تكفير ذنوب السَّنَة التي قبله.

واستشهدت دار الإفتاء في فتوى عن صيام يوم عاشوراء، بما روي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنه قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. أخرجه البخاري.

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