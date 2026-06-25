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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

موعد أذان المغرب يوم عاشوراء.. ودعاء النبي عند الإفطار انتهز وقت الإجابة

موعد اذان المغرب يوم عاشوراء
موعد اذان المغرب يوم عاشوراء
إيمان طلعت

أصبح موعد أذان المغرب يوم عاشوراء محل بحث الكثير على محرك البحث العالمي جوجل خاصة فى يوم عاشوراء 10 محرم 25 يونيو، ويبحث الكثير عن أذان المغرب يوم عاشوراء لأن الكثير من المسلمين يصومون يوم عاشوراء تأسيًا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما قدم الى المدينة ووجد اليهود يصومونه فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجّى الله بني إسرائيل من عدوّهم، فصامه موسى - عند مسلم شكراً - فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: فأنا أحقّ بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه)، لذا يقدم موقع صدى البلد موعد اذان المغرب يوم عاشوراء.

موعد آذان المغرب يوم عاشوراء

يؤذن لصلاة المغرب اليوم في تمام الساعة ٨ م بالظبط. 

مواقيت الصلاة يوم عاشوراء

المَغرب ٨ م
العِشاء ٩:٣٤ م

دعاء النبي عند الإفطار

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت»، وكان من دعاء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم عند فطره: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى".

دعاء الصائم عند الإفطار

" اللهم إنّي أسألُكَ برحمتِكَ التي وسِعَتْ كلَّ شيءٍ أن تغفِرَ لي"

" اللهم اقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني من حيث لا احتسب ".

دعاء واحد عند الإفطار يجمع لك خيري الدنيا والآخرة

(( اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ: عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ [مَا اسْتَعَاذَ بِكَ] [مِنْهُ] عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا)).

موعد آذان المغرب يوم عاشوراء مواقيت الصلاة يوم عاشوراء دعاء النبي عند الإفطار دعاء واحد عند الإفطار يجمع لك خيري الدنيا والآخرة دعاء الصائم عند الإفطار

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