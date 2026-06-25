أفضل دعاء يوم عاشوراء .. أدعية مُستحبة في يوم المغفرة واستجابة الدعاء

أفضل دعاء يوم عاشوراء.. مع إشراقة هذا اليوم المبارك، الخميس، يوافق يوم عاشوراء، الذي ينتظره ملايين المسلمين حول العالم بالصيام والدعاء والذكر، طمعًا في رحمة الله ومغفرته.

ويُعد هذا اليوم من أعظم أيام العام الهجري، حيث يُكفِّر صيامه ذنوب سنةٍ ماضية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون فرصة ذهبية لكل مسلم لتجديد التوبة والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة.

ورغم عظمة هذا اليوم، لم يرد في السنة النبوية دعاء مخصص ليوم عاشوراء بعينه، إلا أن العلماء أكدوا استحباب الإكثار من الدعاء فيه، خاصة بجوامع الدعاء التي تجمع خيرَي الدنيا والآخرة، لما في هذا اليوم من نفحات إيمانية واستجابة مرجوة.

ومن أفضل الأدعية التي يمكن ترديدها في يوم عاشوراء

دعاء تفريج الكروب

"اللهم إني أسألك الفرج العاجل، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام".

دعاء العفو والعافية

"اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي".

سيد الاستغفار

"اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت...".

دعاء الرزق وتيسير الأمور

"اللهم فرّج همي، ويسّر أمري، واكفني ما أهمني، وارزقني من حيث لا أحتسب".

ويُستحب كذلك الإكثار من الذكر، وقراءة القرآن، وصلة الأرحام، والتوسعة على الأهل، لما في ذلك من تعظيم لشعائر الله واستثمار لفضل هذا اليوم العظيم.

ويظل يوم عاشوراء محطة إيمانية متجددة، يمنح الله فيها عباده فرصة للتوبة الصادقة، وبداية صفحة جديدة مليئة بالطاعة والقرب من الله، فطوبى لمن اغتنم ساعاته، وفاز ببركاته.

دعاء يوم عاشوراء الذي لا يرد

اللهم في يوم عاشوراء اعتق رقابنا من النار، لا تحرمنا من فضلك وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وتعفو عنا.. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

-اللهم بعدد تكبيرات خلقك في يوم عاشوراء ارحم من ذهبوا واغفر لهم اللهم افتح لهم باب تهب منه نسائم الجنة لا يغلق أبدا.

-اللهم في يوم عاشوراء، افرحنا بخبر جميل واشف كل مريض وارحم كل ميت واشرح صدورنا واجعل هذا اليوم استجابة لكل خير وابعدنا من كل شر يا رب.. اللهم لا تطوي يوم عاشوراء إلا وقد سترت عوراتنا ومحوت سيئاتنا، وقبلت توبتنا وفرجت همومنا، وشفيت مرضانا.



دعاء يوم عاشوراء مستجاب

1- اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر، و الفرج بعد الكرب، والرخاء بعد الشدة.. اللهم ما بنا من نعمة فمنك، لا إله إلا أنت، أستغفرك و أتوب إليك.

2- لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين"

3- سيد الاستغفار: « اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت، إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة - أو: كان من أهل الجنة - وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله».

4- « أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر».

5- «اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع من يكفرك».

6- «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي».

7- يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا ودود ، يا ودود، يا ودود ياذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، اللهم إني اسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، ونورك الذي ملأ أرجاء عرشك أن تقضي حاجتي، وهي (اسم حاجتك).

8- لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.

9- اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة واهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين اللهم لين لي صعوبتها وحزونتها واكفني شرها فانك الكافي المعافي والغالب القاهر اللهم صل على محمد وال محمد.

10- لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.