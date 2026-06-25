الحبيب علي الجفري عن عاشوراء: من فرح بنصر موسى دون تطاول ومن حزن على الحسين دون غلو فهو على حق

وجه الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحدث فيها عن دلالات يوم عاشوراء وما يحمله من معانٍ دينية وتاريخية لدى المسلمين.

وكتب الحبيب علي الجفري في منشور عبر صفحته الرسمية: “من فرِح في عاشوراء بنصر سيدنا موسى دون تطاول فهو على حق، ومن حزن فيه على مُصاب سيدنا الحسين وآل البيت دون غلو فهو على حب.. والحق والحب هنا لا يختصمان”.

وأوضح الجفري من خلال منشوره أن إحياء ذكرى يوم عاشوراء يمكن أن يجمع بين استحضار نصر الله لسيدنا موسى عليه السلام وبين محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والتأثر بمصاب الإمام الحسين، مؤكدًا أن الأمرين لا يتعارضان ما دام كل منهما يتم بعيدًا عن التطاول أو الغلو.

وحظي المنشور بتفاعل واسع من متابعيه، الذين تداولوا كلماته على نطاق واسع، مشيدين بالدعوة إلى احترام التنوع في مشاعر المسلمين تجاه هذه المناسبة الدينية، والتأكيد على قيم المحبة والاعتدال.