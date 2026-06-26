الرئيس التنفيذي لمجموعة IMEX: مصر تمتلك مقومات استثنائية تؤهلها لتصبح وجهة عالمية لسياحة الاجتماعات والمؤتمرات

أكدت كارينا باور الرئيس التنفيذي لمجموعة IMEX المنظمة للمعرض في ألمانيا، أن مصر تمتلك مزايا تنافسية تجعلها من أبرز الوجهات المؤهلة لاستضافة الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض الدولية، مشيرة إلى أن قوة مصر لا تقتصر على موقعها الجغرافي الاستراتيجي، بل تمتد إلى ما تتمتع به من إرث حضاري وثقافي غني يمنح أي فعالية بُعدًا استثنائيًا يصعب تكراره في أي مكان آخر، إلى جانب الاستقرار، والاقتصاد الجيد، والشعب المضياف.

وأوضحت باور، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن الاهتمام العالمي بمصر شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد المشترين ومنظمي الفعاليات الراغبين في التعرف على الإمكانات التي توفرها السوق المصرية، وعقد لقاءات مع الشركاء المحليين لاستكشاف فرص التعاون المستقبلية، وهو ما يعكس تنامي الثقة في مصر كوجهة قادرة على استضافة الفعاليات الدولية.

وأضافت الرئيس التنفيذي لمجموعة IMEX أن السوق العالمية لم تعد تبحث فقط عن أماكن لعقد الاجتماعات، بل عن وجهات تقدم تجربة متكاملة للمشاركين قبل الحدث وأثناءه وبعده، مؤكدة أن مصر تمتلك القدرة على الجمع بين بيئة أعمال حديثة وتجربة ثقافية وسياحية ثرية، وهو ما يزيد من جاذبيتها لدى منظمي الفعاليات، كما أن استمرار المشاركة في المعارض الدولية يسهم في تعزيز الثقة وترسيخ مكانة مصر على خريطة صناعة الاجتماعات والمؤتمرات.

