طريقة عمل تومية الشاورما السوري كالمحلات

3 ملاعق من المايونيز

نصف كوب من الماء

خمس فصوص ثوم

نصف زين

2 كوب زبادي

2 ملعقة النشا

ربع ملعقة صغيرة من الملح

ربع كوب من الخل



طريقة عمل التومية:

- نضع الماء في حلة صغيرة ثم نضع النشا ونقلب جيدًا ثم نضع الثوم المفروم ونقلب جيدًا، ثم نضعها على النار.



- نستمر في التقليب حتى يتماسك النشا ويستوي ونتركه يبرد، بعد ذلك نحضر الكبة أو الخلاط ونضع به النشا والزبادي والسكر والملح والخل والمايونيزونضرب كل المكونات جيدًا.



- نبدأ بأضافة الزيت بالتدريج ونستمر في الضرب حتى تختلط المكونات وبذلك نكون قدمنا لكم طريقة عمل الثومية في المنزل كى تستمتيعوا بطعمها اللذيذ.



طريقة عمل التومية من أسهل الطرق التي يتم عملها بمطبخك ويمكنك عمل التومية بمكونات بسيطة وطعمها مثل المطاعم وتعتبر التومية من المقبلات الأساسية في وقتنا الحالي لأنها تعطي للطعام مذاقا خاصا.

طريقة عمل التومية في المنزل بمكونات بسيطة، ووضعها بجانب المشويات والشاورما وسندوتشات البطاطس وغيرهما وسنقدم لكي طريقة عمل التومية بالعديد من الوصفات.سنقدم لك طريقة عمل التومية السهلة بمكونات بسيطة تناسب ميزانية بيتك واليكم وصفة التومية:مكونات عمل التومية: