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مرأة

منستغناش عنها.. طريقة عمل التومية في المنزل

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 10:41 ص
التومية
التومية
قسم المرأه
التومية من المقبلات التى يشتهيها الكبار والأطفال أثناء تناول الطعام، خاصةً وجبة الشاورما ،والدجاج المشوى وستيك اللحم، وإليكم طريقة عمل الثومية.

مقادير طريقة عمل التومية:

3ملاعق كبيرة من النّشا
ملعقة صغيرة من عصير اللّيمون
1/2 ملعقة صغيرة من الملح
3/4كوب من الماء.
ثلاثة فصوص من الثّوم
4 ملاعق كبيرة الزّيت النباتيّ

طريقة تحضير التومية :
-قومي بوضع مقدار النّشا مع الماء في وعاء على النّار وحركيه حتى يذوب وأتركيه ليبرد ويصبح كثيفًا.
- اتركيه ليبرد قليلًا، ومن ثم قومي بهرس الثّوم وضعيه بعد ذلك في الخلّاط مع عصير ليمون والملح.
-ضعي خليط النشا إلى الموادّ في الخلاط حتّى يصبح ذا قوام متجانس. 
-أضيفي الزّيت النباتيّ تدريجيًا مع الاستمرار بالخلط حتّى يصبح لديك خليط الثوميّة المناسب بالكثافة المناسبة واللّون الأبيض الكريميّ.
- قومي بوضع التومية في التلاجة حتّى تتماسك لمدة ساعة قبل الاستعمال.

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