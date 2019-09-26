منستغناش عنها.. طريقة عمل التومية في المنزل

التومية من المقبلات التى يشتهيها الكبار والأطفال أثناء تناول الطعام، خاصةً وجبة الشاورما ،والدجاج المشوى وستيك اللحم، وإليكم طريقة عمل الثومية.
مقادير طريقة عمل التومية:
3ملاعق كبيرة من النّشا
ملعقة صغيرة من عصير اللّيمون
1/2 ملعقة صغيرة من الملح
3/4كوب من الماء.
ثلاثة فصوص من الثّوم
4 ملاعق كبيرة الزّيت النباتيّ
طريقة تحضير التومية :
-قومي بوضع مقدار النّشا مع الماء في وعاء على النّار وحركيه حتى يذوب وأتركيه ليبرد ويصبح كثيفًا.
- اتركيه ليبرد قليلًا، ومن ثم قومي بهرس الثّوم وضعيه بعد ذلك في الخلّاط مع عصير ليمون والملح.
-ضعي خليط النشا إلى الموادّ في الخلاط حتّى يصبح ذا قوام متجانس.
-أضيفي الزّيت النباتيّ تدريجيًا مع الاستمرار بالخلط حتّى يصبح لديك خليط الثوميّة المناسب بالكثافة المناسبة واللّون الأبيض الكريميّ.
- قومي بوضع التومية في التلاجة حتّى تتماسك لمدة ساعة قبل الاستعمال.