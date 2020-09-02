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7 أنواع من الفيروس فى مصر.. عوض تاج الدين: أصحاب الأمراض المزمنة أخطر حالات كورونا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 08:27 م
عوض تاج الدين
عوض تاج الدين
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البهي عمرو
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن المبادرات الرئاسية و الحملات الصحية مهمة للغاية لمكافحة الأمراض المزمنة.

وأضاف عوض تاج الدين ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن المصابون بالأمراض المزمنة هم أخطر الحالات و أكثرهم تعرضًا لمخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ورد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار للشئون الصحية، على سؤال " هل سنصل لـ صفر إصابات بفيروس كورونا" قائلا إن هذا الأمر غير وارد، و من الوارد زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا فى الفترة المقبلة.

ولفت عوض تاج الدين ، إلى أن الجميع عليهم توخي الحذر، والاستمرار فى ارتداء الكمامة و التباعد، وغسل اليد بإستمرار 

وأشار عوض تاج الدين ، إلى أن هناك 8 أنواع لفيروس كورونا فى العالم يوجد 7 منهم فى مصر.

وأوضح عوض تاج الدين ، أن القاهرة من المحافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا، وذلك لتواجد أعداد كبيرة فى القاهرة.

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