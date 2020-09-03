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سعر نظارة ياسمين صبري وفستان فيفي عبده.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 07:38 ص
إطلالات اثارت الجدل
إطلالات اثارت الجدل خلال الاسبوع
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هاجر هانئ
تتنافس نجمات الفن دائما في الحصول على أجمل إطلالة مما يدفع الكثير منهن إلي مشاركة متابعيهن بأحدث الإطلالات التي يظهرن بها في مختلف المناسبات.

فقد تألق خلال هذا الأسبوع عدد كبير من نجمات الفن و المشاهير بمجموعة مختلفة ومتنوعة الإطلالات الجذابة والعصرية المواكبة لأحدث صيحات الموضة. 

فخطفت الأنظار الفنانة رانيا يوسف بفستان أنيق باللون الفوشيا، كما تألقت هنا الزاهد بإطلالة جذابة حيث ارتدت بنطلون أسود ونسقت معه بلوزة كلاسيكية.

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أثارت الفنانة ياسمين صبري هذا الأسبوع الجدل حول الإطلالات التي ظهرت بها حيث ارتدت مجموعة من الإطلالات العصرية المواكبة لأحدث صيحات الموضة ولفتت الأنظار ببعض  الإكسسوارات والمجوهرات الفخمة التي زادت من أناقتها، تألق بـ عقد ألماسي من علامة Cartier وقد بلغ سعره 53,000 دولار أمريكي أي ما يقرب من 800000 جنيه مصري، وأكملت ياسمين صبري إطلالتها بنظارة شمس فخامة من دار الأزياء العالمية Louis Vuitton، وكانت تكلفتها 3,600 درهم إماراتي، ما يعادل 14,400 ألف جنيه مصري.

بينما تألقت فيفي عبده في الصور خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية بفستان قصير للغاية وذا أكمام مكشوفة باللون الأصفر، واعتمدت على خصلات شعرها المنسدل على كتفيها فيما وضعت مكياجا جذابا.

إليكم أبرز إطلالات نجمات و المشاهير خلال الأسبوع.....

سعر نظارة ياسمين صبري وفستان فيفي عبده.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع
سعر نظارة ياسمين صبري وفستان فيفي عبده.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع
سعر نظارة ياسمين صبري وفستان فيفي عبده.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع
سعر نظارة ياسمين صبري وفستان فيفي عبده.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع
سعر نظارة ياسمين صبري وفستان فيفي عبده.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع
سعر نظارة ياسمين صبري وفستان فيفي عبده.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع
سعر نظارة ياسمين صبري وفستان فيفي عبده.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع
سعر نظارة ياسمين صبري وفستان فيفي عبده.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع
سعر نظارة ياسمين صبري وفستان فيفي عبده.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع
سعر نظارة ياسمين صبري وفستان فيفي عبده.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع
سعر نظارة ياسمين صبري وفستان فيفي عبده.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع
سعر نظارة ياسمين صبري وفستان فيفي عبده.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع
سعر نظارة ياسمين صبري وفستان فيفي عبده.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع
سعر نظارة ياسمين صبري وفستان فيفي عبده.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع
سعر نظارة ياسمين صبري وفستان فيفي عبده.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع
سعر نظارة ياسمين صبري وفستان فيفي عبده.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع
سعر نظارة ياسمين صبري وفستان فيفي عبده.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع
سعر نظارة ياسمين صبري وفستان فيفي عبده.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع
سعر نظارة ياسمين صبري وفستان فيفي عبده.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع
سعر نظارة ياسمين صبري وفستان فيفي عبده.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع
سعر نظارة ياسمين صبري وفستان فيفي عبده.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع
سعر نظارة ياسمين صبري وفستان فيفي عبده.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع
سعر نظارة ياسمين صبري وفستان فيفي عبده.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع
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