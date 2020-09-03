AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مسلسل أنت اطرق بابي الحلقة 8 يتصدر جوجل

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 08:34 ص
انت اطرق بابي
انت اطرق بابي
Advertisements
آيه عاطف
تصدرت الحلقة الثامنة من مسلسل "انت اطرق بابي"، مؤشرات بحث "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية.

تدور أحداث المسلسل حول "ايدا" التي تعلق كل آمالها في الحياة بتعليمها، تواجه "سيركان بولات" الذي يقطع منحتها إلى خارج البلد ويتسبب ببقائها خريجة ثانوية فحسب.

وسيركان يعرض على ايدا إرجاع منحتها لها في حال تظاهرت بخطوبتها له لمدة شهرين، في البداية ترفض ايدا عرض هذا الرجل الذي تكرهه، ولكنها تضطر للقبول عندما تتغير ظروفها.

بينما يتظاهر سيركان وايدا بأنهما مخطوبان، يدخلان في علاقة شغوفة وصعبة تنسيهما كل ما يعرفان عن الصواب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسلسل «انت اطرق بابي» يتصدر جوجل

أنت اطرق بابي الحلقة 2 تتصدر جوجل

"أنت اطرق بابي" الحلقة 3 تتصدر جوجل

بعد تصدر "أنت أطرق بابي" مؤشرات جوجل.. شاهد إطلالات الممثلة التركية هاندة أرتشيل

شاهد.. إعلان الحلقة 4 لمسلسل أنت اطرق بابي

انت اطرق بابي الحلقة الـ 4 تتصدر جوجل

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد فايزة كمال.. قصة رحيلها المأساوية بسبب السرطان

أخبار الرياضة.. أول تعليق من مرتضى منصور على أزمة كهربا مع الأهلي.. ومانشستر سيتي يعرض على ميسي 623 مليون إسترليني

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 3-9-2020

4 أمور تدل على فضل سورة الملك وجزاء من يداوم على قراءتها

لن أتنازل عن حقي هذه المرة.. تركي آل الشيخ: سأقاضي من يحرض ضدي ويشوه سمعتي

حدث ليلا.. الصحة العالمية: محتمل تعرض مصر لموجة ثانية من كورونا.. شوقي يحدد مواعيد التسجيل لاختبارات ACT.. وبسمة وهبة تعلن إصابتها بمرض نادر

AdvertisementS

شاهد.. حريق ضخم يلتهم مصنعا يضم عناصر لميليشيات السراج في طرابلس

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 3-9-2020

في ذكرى ميلاد فايزة كمال.. قصة رهان زوجها عليها بـ زجاجتين ويسكي

لن أتنازل عن حقي هذه المرة.. تركي آل الشيخ: سأقاضي من يحرض ضدي ويشوه سمعتي

أخبار الفن.. فيروز تتدخل لإطلاق سراح أسير لبناني.. إصابة The Rock بفيروس كورونا.. بسمة وهبة تصاب بـ مرض نادر

بسمة وهبة تعلن إصابتها بمرض نادر ..فيديو

نوبة بكاء انتهت بغرامة مليون جنيه.. كواليس ما حدث بين عبد الحفيظ وكهربا ..فيديو

عايز إيه أكتر من 17 مليون.. مختار مختار يفتح النار على رمضان صبحي ..فيديو

The Rock.. إصابة النجم الأمريكي دواين جونسون بفيروس كورونا

أخبار الرياضة.. أول تعليق من مرتضى منصور على أزمة كهربا مع الأهلي.. ومانشستر سيتي يعرض على ميسي 623 مليون إسترليني

سعر نظارة ياسمين صبري وفستان فيفي عبده.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

تحول صادم في شكلها.. مدمنة عمليات تجميل تنفق ثروة هائلة لتشبه دمية بلاستيكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بآلاف الدولارات.. تعرف على سعر ساعة محمد رمضان

مريضة تروي تفاصيل معاناتها بعد تشخيص إصابتها بـ كورونا مرتين

تحول صادم في شكلها.. مدمنة عمليات تجميل تنفق ثروة هائلة لتشبه دمية بلاستيكية