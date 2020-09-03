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أخبار العالم

تحذير عاجل من شرطة أبوظبي إلى المواطنين

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 04:24 م
شرطة ابوظبي
شرطة ابوظبي
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محمود نوفل
أصدرت شرطة أبوظبي تحذيرا عاجلا من رسائل إلكترونية تستهدف مستخدمي تطبيقات "المراسلة والدردشة" وتروج لمواد ممنوعة، من أرقام مجهولة خارج الدولة.

وأفادت شرطة ابوظبي ورود بلاغات تفيد بتلقي العديد من الأشخاص رسائل مشبوهة على هواتفهم عبر تطبيقات "المراسلة والدردشة" من أرقام خارجية تحمل صورًا للمواد الممنوعة ومقاطع صوتية ومعلومات حول كيفية الشراء وموقع التسليم، مقابل تحويلات مالية إلى حسابات خارج الدولة.

أكد شرطة ابوظبي في رسالة طمأنينة لأفراد المجتمع بأنها تتخذ الإجراءات اللازمة لرصد تلك الرسائل وتحديد مصدرها ومرسليها بالتعاون مع الجهات الأمنية، لتعزيز منظومة الأمن والأمان.

كما دعت الجمهور على عدم التردد في الإبلاغ عن أية رسائل مشبوهة تصل إلى حساباتهم عبر التطبيقات الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالاتصال على خدمة أمان على الرقم 8002626.

وأعربت شرطة ابوظبي عن ثقتها بوعي الجمهور في التصدي لمثل هذه الأساليب الإجرامية بعدم التعامل مع الرسائل المشبوهة التي تثير شكوكهم والتعاون مع الشرطة في الإبلاغ عنها واتباع الإرشادات والتعليمات التي تعزز المسؤولية المجتمعية والتوعية لدى جميع أفراد المجتمع.
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