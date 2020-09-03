بعد السعودية.. البحرين تسمح بمرور الطائرات من وإلى الإمارات

كشفت وكالة الأنباء البحرينية عن سماح سلطات الطيران المدني والاتصالات بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية للطيران بالعبور من وإلي الامارات عبر الأجواء البحرينية.









ونقلت الوكالة البحرينية عن مصادر مسؤولة داخل وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية لم تسمها إنه صدرت موافقة شئون الطيران المدني البحريني على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن عبور الطائرات عبر مجالها الجوي.









وبيّنت الوكالة البحرينية ان الإمارات العربية المتحدة كانت قد طلبت من السلطات البحرينية السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول.









وكانت المملكة العربية السعودية هي الأخري أعلنت في وقت سابق عن السماح للطائرات بالعبور عبر مجالها الجوي من وإلي الإمارات.