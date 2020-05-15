تحذير جديد من شرطة أبوظبي..تفاصيل

حذرت شرطة أبوظبي مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من نشر مقاطع فيديو مسيئة، تتضمن سلوكيات تمس الآداب العامة للمجتمع، مشددة على تطبيق القانون، ومساءلة المتورطين في مثل هذه الأفعال.





وبدوره ناشد الرائد محمد الدرمكي، من مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، ضمن مبادرة التوعية «من البيت للبيت»، التي تنفذها شرطة أبوظبي خلال شهر رمضان، أفراد الجمهور، إلى التحلي بالمسؤولية تجاه المواد الإعلامية التي يتم تداولها عبر وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي، وعدم نشر أو إعادة نشر مقاطع مسيئة تتضمن سلوكيات أو عبارات تمس الآداب العامة للمجتمع، فالقانون يعاقب كل من يقوم بالإخلال بالآداب العامة، مستخدمًا وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي.





ويشار الي ان بعض الأفراد، خلال الفترة الأخيرة، قد خضعوا للتحقيق والمحاكمة على مستوى الدولة، على خلفية وصفهم آخرين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، بكلمات مسيئة، وخضع آخرون للمساءلة، بسبب نشر مقاطع فيديو بغرض المزاح والدعابة، إذ اعتبرت جهات التحقيق هذا المسلك جريمة معاقبًا عليها قانونًا في الدولة، فضلًا عن أنه لا يعبر عن قيم التسامح التي تربّى عليها مجتمع الإمارات.





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ويشار الي ان المحكمة الاتحادية العليا الاماراتية، قد أكدت في حيثيات جرائم السب الإلكترونية، أن «جريمة السب باستخدام الشبكة المعلوماتية يسري في شأنها قانون جرائم تقنية المعلومات».



