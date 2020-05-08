شرطة أبوظبي تحذر من الاحتيال أثناء التسوق الإلكتروني

أصدرت شرطة أبوظبي عددا من التحذيرات إلى أفراد المجتمع الإماراتي من الوقوع في عمليات احتيال أثناء التسوق الإلكتروني، مشددة على أهمية تحري الدقة والحذر والتأكد من مصادر الشراء عبر الإنترنت.





وبدوره ناشد الرائد الشيخ أحمد بن ناصر بن زايد آل نهيان، من مديرية التحريات والمباحث الجنائية، بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة من الاحتيال أثناء التسوق الإلكتروني.





وواصلت شرطة أبوظبي رسائلها التوعوية ضد الاحتيال المالي ضمن مشاركتها في حملة أطلقها اتحاد مصارف الإمارات بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، وشرطة دبي.



