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أخبار العالم

شرطة أبوظبي تحذر من الاحتيال أثناء التسوق الإلكتروني

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:02 ص
شرطة ابو ظبي
شرطة ابو ظبي
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محمود نوفل
أصدرت  شرطة أبوظبي عددا من التحذيرات إلى أفراد المجتمع الإماراتي من الوقوع في عمليات احتيال أثناء التسوق الإلكتروني، مشددة على أهمية تحري الدقة والحذر والتأكد من مصادر الشراء عبر الإنترنت.

وبدوره ناشد الرائد الشيخ أحمد بن ناصر بن زايد آل نهيان، من مديرية التحريات والمباحث الجنائية، بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة من الاحتيال أثناء التسوق الإلكتروني.

وواصلت شرطة أبوظبي رسائلها التوعوية ضد الاحتيال المالي ضمن مشاركتها في حملة أطلقها اتحاد مصارف الإمارات بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، وشرطة دبي.

وتمكنت شرطة أبوظبي خلال 2019 حتى فبراير الماضي من ضبط 13 عصابة من محترفي الاحتيال الهاتفي، استدرجوا ضحاياهم للاحتيال عبر إيهامهم بالفوز بجوائز وهمية، أو باعتبارهم موظفين مصرفيين.
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