AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

مورد مهم للمشروعات القومية.. تخرج أول دفعة من شعبة البترول بهندسة الأزهر بقنا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 08:31 م
تخرج أول دفعة من
تخرج أول دفعة من شعبة البترول بهندسة الأزهر
Advertisements
محمود ضاحي
أعلنت جامعة الأزهر، تخرج الدفعة الأولى من شعبة البترول بقسم هندسة التعدين، بكلية الهندسة بقنا، والتى تم افتتاحها منذ ٣ سنوات، بتوجيهات ودعم مباشر من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة.


وقال الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن شعبة البترول بهندسة الأزهر بقنا هي الوحيدة بالجامعات المصرية.

 وأضاف عامر في تصريحات له الجمعة، أنه تم استحداث قسم البترول بهندسة الأزهر بقنا، نظرا لتمتع مناطق (قنا-قفط-القصير) بثروات بترولية و تعدينية هامة، وتعد أحد أهم المشروعات القومية المصرية في مجال التعدين والبترول والذي أصدر رئيس الجمهورية قرارا بإنشاء هيئة للقيام باستغلال وإدارة هذه الثروات الهائلة.


ومن جانبه قال الدكتور ابراهيم فتحي مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، إن قسم التعدين والبترول بهندسة قنا بشعبتيه، سيكون موردا هاما للمشروعات القومية في مجال التعدين و الغاز والبترول، وتقدم جامعة الأزهر عبر هذا القسم، خريج بمواصفات متميزة.


 وأشار إلى أنه تمت مناقشة مشروعات التخرج بحضور الدكتور عادل سلمان رئيس قسم البترول بكلية هندسة البترول بجامعة السويس، والمهندس ممدوح أبو القاسم رئيس قطاعات بوزارة البترول، والدكتور محمد جلال رئيس قسم هندسة التعدين والبترول، تحت إشراف الدكتور محروس علي محمد والدكتور ممدوح ابو القاسم، والمهندس رامي موسي.


وأكد أن الطلاب أعدوا نموذج محاكاة لمشروع التخرج، وأهدوه للكلية وبه لوحة شكر وعرفان وتقدير لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.






Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تطبيق لمساعدة الأمهات أبرز مشروعات التخرج بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة

مشاريع تخرج طلاب هندسة الأزهر تنجح في تنفيذ نظام كهربائي لبنك ومستشفى بالطاقة الشمسية

رئيس جامعة الأزهر يشارك في المنتدى الإلكتروني لمؤسسات التعليم العالي

توفي غرقا.. جامعة الأزهر تنعى طالبا بـ صيدلة أسيوط

مشاريع تخرج طالبات هندسة الأزهر تتناول تطوير الحرم الجامعي بمدينة نصر

كلية طب الأسنان بجنوب الوادى تحتفل بتخريج أول دفعة من الطلاب الوافدين

ترشيحاتنا

أول دولة مسلمة تقرر افتتاح سفارة لدى إسرائيل في القدس المحتلة

العثور على جثة طفلة مقتولة في جوال بإحدى قرى الدقهلية

اعتبريني بابا وهاتى حضن.. ضحايا طبيب الغربية :كنا فاكرين إنه بيعالجنا ومجاش في بالنا إنه متحرش

الأهلي يحافظ على الصدارة بالفوز على سبورتنج في دوري الطائرة رجال

عصرية وعلى الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة ابنة غادة عبد الرازق في عيد ميلادها

حادث مأساوي.. مصرع شاب غرقًا بعد دقائق من الاحتفال بخطوبته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل خليط البان كيك.. 4 وصفات مختلفة

بعد تركها في سيارة ساخنة لساعات| طفلة حديثة ولادة تموت بـ مأساوية

بـ الأصفر الجريء.. نسرين أمين بإطلالة تكشف جمالها .. شاهد