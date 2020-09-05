«دعاء للميت أبي» في شهر محرم يملأ قبره بالنور والفسحة والسرور

تحت التّراب واسعده في الجنة الفردوس كما اسعدني وأعوذ بالله من دُنيا خالية من رائحة أمي.

•اللهم ارحم أبي تحت التّراب واسعده في الجنة الفردوس كما اسعدني وأعوذ بالله من دُنيا خالية من رائحة أمي.

الذي رحل من الدنيا دون أن يودعني واشتاقت له روحي ولم تجده ربيّ ارحم من نام بأحضان التراب وارحم وحدته يا أرحم الراحمين.

•اللهم ارحم ا بي الذي رحل من الدنيا دون أن يودعني واشتاقت له روحي ولم تجده ربيّ ارحم من نام بأحضان التراب وارحم وحدته يا أرحم الراحمين.

•رحيله ترك بي فراغًا لن يملئه احد اللهم ارحم من عز علي فراقه يارب إن

•رحيله ترك بي فراغًا لن يملئه احد اللهم ارحم من عز علي فراقه يارب إن أبي أغلى من فقدت ارحمه برحمتك واجمعني به يارب العالمين.

بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

•اللهمّ املأ قبر ابي بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

•اللهمّ أعذ ابي من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

•اللهمّ افسح لأ بي في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

•اللهمّ اجعل قبر ابي روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

•اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.

من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.

•اللهمّ انقل ابي من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.

محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته.

•اللهمّ إن كان أبي محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته.

• اللهمّ اجز ابي عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وادخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار.

•اللهمّ أبدل ابي دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وادخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار.

فقد ورد في الأثر الكثير من الادعية للاب المتوفي ومنها يستطيع كل من فقد أباه انتقاء

يأتي من جملة أدعية تبحث عنها الذرية الصالحة، امتثالا لأمر الكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة، حيث أوصى الله سبحانه وتعالى الإنسان بالإحسان وبر والديه، وذلك في حياتهما أو بعد مماتهما، لذا يأتي

دعية المتوفى الأب والأم خاصة في شهر الله المحرم، أحد الأشهر الحُرم، بما يجعله أرجى للإجابة

وحاجة الأبناء للإحاطة بكل ما ورد من أ

وصية نبوية، حيث أرشدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى أن

والأم المتوفاة هما أكثر من يحز فراقهما في نفوسنا، كما أن بر الوالدين والدعاء لهما أمر إلهي، وكذلك إن

هو أحد أدعية المتوفي التي يبحث عنها كثيرون ممن فقدوا أحبائهم في هذه الحياة، فجميعنا افتقد شخصًا غاليًا، إلا أن

•اللهم أطعم أمي و أبي من الجنة واسقهما من الجنة وأرهما مكانهما من الجنة وقل لهما ادخلوا من أي باب تشاؤون برحمتك وجودك واحسانك يا أرحم الراحمين.

•اللهم ارحم أبي رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين. •ربي إن ابي ليس معي ولكنه في قلبي في دُعائي انتقل إلى جوارك لكنه موجود في كل تفاصيل حياتي اللهم أرحم أبي بقدر اشتياقي له.

•وفاة أبي علمتني أن الأرواح الجميلة حينما تذهب بلا عودة هي التي تستحق الذكرى والدعاء والاشتياق، فاللهم ارحم ابي واجعل حياته في الجنة أجمل. •اللهمّ أنزل ابي منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

•اللهمّ اجعل قبر ابي روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

•اللهمّ افسح لأ بي في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

•اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها. •اللهمّ املأ قبر أبي بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

•اللهمّ إنّ ابي كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به.

•اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحم ابي ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال.

•اللهمّ إنّ ابي نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه.

•اللهمّ أبدل ابي دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار.

•اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله. •اللهمّ اجز ابي عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

•اللهمّ إن كان ابي محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيّئاته.

•اللهمّ أدخل ابي الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

•اللهمّ اّنس ابي في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.

•اللهمّ أنزل ابي منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين.

•اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأ بي ، وارْحمْهُ، وعافِهِ، واعْفُ عنْهُ ، وَأَكرِمْ نزُلَه، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُ، واغْسِلْهُ بِالماءِ، والثَّلْجِ ، والْبرَدِ ، ونَقِّه منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس، وأَبْدِلْهُ دارا خيرًا مِنْ دَارِه وَأَهْلًا خَيّرًا منْ أهْلِهِ، وزَوْجًا خَيْرًا منْ زَوْجِه، وأدْخِلْه الجنَّةَ، وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ، ومِنْ عَذَابِ النَّار.





أفضل دعاء للميت قصير مكتوب دعاء للميت قصير مكتوب ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشريف، أنه أرشدنا إلى افضل دعاء للميت قصير مكتوب الوارد في قوله –صلى الله عليه وسلم-: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ»، ليبين أن أفضل دعاء للميت قصير مكتوب هو الاستغفار للمتوفي والدعاء له بالتثبيت عند السؤال في القبر.



