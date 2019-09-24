الدعاء للميت بعد الدفن كله جائز والجماعي أرجى للقبول

وزيارة قبره من السُنن المستحبة والوصايا النبوية الشريفة، لذا فعن

، علينا أن نتجنب الجلوس على المقابر فنجلس بجوارها ولكن لا نقعد عليها لأن هذا به إهانة للميت فنحن فى عقيدتنا، حيث إن الميت يتأذى مما يتأذى منه الحى.

لتقديمه يجب عندما نجلس بجوار المقبرة، نجلس ونحن مستحضرين لأمر هام وهو أننا ذهبنا للعظة والاعتبار وننظر دائمًا إلى القبر أثناء

ونتذكر أننا فى يوم من الأيام سنكون فى هذا القبر فنفعل ما يحب أن يفعله من بعدنا معنا من

عندما نكون فى هذا القبر فنخلص فى

ونكثر من قراءة القرآن.

افضل دعاء للميت مختصر



ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشريف، ليرشدنا إلى

الوارد في قوله –صلى الله عليه وسلم-: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ»، ليبين أن دعاء للميت بعد الدفن و

هو الاستغفار للمتوفي والدعاء له بالتثبيت عند السؤال في القبر.

دعاء للميت بعد الدفن مكتوب كامل



كامل

مكتوب ، الوارد بالحديث والسُنة النبوية الشريفة، عدة أمثلة من

: « اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته».

« اللهمّ أنزله منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين، اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسُن أولئك رفيقًا».

كذلك: «اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة».

كما أن من

: « اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف ِالأرض عن جنبيها».

« اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور».

« اللهمّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه، إنّك أنت الغفور الرّحيم».

آخر وهو: «اللهمّ إنّه عبدك وابن عبدك، خرج من الدّنيا، وسعتها، ومحبوبها، وأحبّائه فيها، إلى ظلمة القبر، وما هو لاقيه».

« اللهمّ إنّه كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به».

« اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال».

« اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه».

دعاء للميت بعد الدفن عند الشيعة



عند الشيعة ، ورد عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله -عليه السلام- قال: إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه فإذا وضعته في القبر فاقرأ آية الكرسي وقل: «بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله -صلى الله عليه وآله-، اللهم افسح له في قبره والحقه بنبيه» وقل: كما قلت في الصلاة عليه مرة واحدة من عند «اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه» واستغفر له ما استطعت، قال: وكان علي بن الحسين -عليه السلام- إذا (أدخل الميت القبر) قال: «اللهم جاف الأرض عن جنبيه وصاعد عمله ولقه منك رضوانا» رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله.