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ديني

حكم الدعاء للميت جهرًا على المقابر بعد دفنه

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:48 ص
الدعاء للميت جهرًا
الدعاء للميت جهرًا على المقابر بعد دفنه
إيمان طلعت
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الدعاء للميت جهرًا بعد دفنه سنةٌ واردةٌ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ» (سنن أبي داود).

وأوضحت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه يجوز الدعاء سرًّا وجهرًا للميت بعد دفنه، فرادى وجماعات، ولا تضييق في ذلك، فكله جائز، على أن الدعاء في الجمع أرجى للقبول وأيقظ للقلب، خاصة إذا كانت هناك موعظة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ» (رواه الترمذي).

وكان هذا فى الإجابة عن سؤال ورد لصفحة دار الإفتاء المصرية مضمونة( حكم الدعاء جهرًا على المقابر بعد دفن الميت ؟).

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