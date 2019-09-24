الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره له 5 شروط

الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره



وزيارة قبره من السُنن المستحبة والوصايا النبوية الشريفة، لذا فعن

، علينا أن نتجنب الجلوس على المقابر فنجلس بجوارها ولكن لا نقعد عليها لأن هذا به إهانة للميت فنحن فى عقيدتنا، حيث إن الميت يتأذى مما يتأذى منه الحى.

لتقديمه يجب عندما نجلس بجوار المقبرة، نجلس ونحن مستحضرين لأمر هام وهو أننا ذهبنا للعظة والاعتبار وننظر دائمًا إلى القبر أثناء

ونتذكر أننا فى يوم من الأيام سنكون فى هذا القبر فنفعل ما يحب أن يفعله من بعدنا معنا من

عندما نكون فى هذا القبر فنخلص فى

ونكثر من قراءة القرآن.





الشرعية لزيارة القبور خاصة بالنسبة للنساء ، حيث نهى النساء عن شق الجيوب ولطم الخدود والصراخ والعويل عند قبر المتوفي، وعدم مزاحمة الرجال، أو إحداث أمر منهي عنه كالنواح، أو الاعتراض على قدر الله تعالى وذلك أثناء الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره . الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ففيه شدد رسول الله على ضرورة الالتزام بالآداب





الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره يستلزم السكينة والوقار في المقبرة، فيعتبر الزوار من غير صوت أو عويل، وأن يكون الغرض من زيارة القبور العظة والاعتبار والنظر في المآل حتى يصح الدعاء للميت بعد الدفن .



