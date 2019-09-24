الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره فيه 7 أفعال شائعة نهى عنها النبي

دعاء للميت بعد الدفن هو ما يبقى مع المتوفي ويرافقه إلى قبره، بل إن الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره يعد الونيس الوحيد للمتوفي ، بعدما تركه أقاربه وأحبابه وأصحابه وماله وعياله ورحلوا جميعًا عنه إلى مشاغل دنياهم وحيواتهم، و دعاء للميت بعد الدفن هو أعظم ما يرجوه ويبتغيه المتوفي ليستأنس به ويضاء قبره الموحش به، ولأن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- هدى من الله تعالى لنا يرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح لنا بالنيا والآخرة، فقد جعل الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره سُنة ووصية نبوية شريفة.
الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره
الدعاء للميت بعد الدفن وزيارة قبره من السُنن المستحبة والوصايا النبوية الشريفة، لذا فعن الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ، علينا أن نتجنبعدة محظورات منها الجلوس على المقابر فنجلس بجوارها ولكن لا نقعد عليها، لأن هذا به إهانة للميت فنحن فى عقيدتنا، حيث إن الميت يتأذى مما يتأذى منه الحى.
دعاء للميت بعد الدفن لتقديمه يجب عندما نجلس بجوار المقبرة، نجلس ونحن مستحضرين لأمر هام وهو أننا ذهبنا للعظة والاعتبار وننظر دائمًا إلى القبر أثناء دعاء للميت بعد الدفن ونتذكر أننا فى يوم من الأيام سنكون فى هذا القبر فنفعل ما يحب أن يفعله من بعدنا معنا من دعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره عندما نكون فى هذا القبر فنخلص فى الدعاء للميت بعد الدفن ونكثر من قراءة القرآن.
الدعاء للميت بعد الدفن وزيارة قبره من السُنن المستحبة والوصايا النبوية الشريفة، لذا فعن الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ، علينا أن نتجنبعدة محظورات منها الجلوس على المقابر فنجلس بجوارها ولكن لا نقعد عليها، لأن هذا به إهانة للميت فنحن فى عقيدتنا، حيث إن الميت يتأذى مما يتأذى منه الحى.
دعاء للميت بعد الدفن لتقديمه يجب عندما نجلس بجوار المقبرة، نجلس ونحن مستحضرين لأمر هام وهو أننا ذهبنا للعظة والاعتبار وننظر دائمًا إلى القبر أثناء دعاء للميت بعد الدفن ونتذكر أننا فى يوم من الأيام سنكون فى هذا القبر فنفعل ما يحب أن يفعله من بعدنا معنا من دعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره عندما نكون فى هذا القبر فنخلص فى الدعاء للميت بعد الدفن ونكثر من قراءة القرآن.
الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ففيه شدد رسول الله على ضرورة الالتزام بالآداب الشرعية لزيارة القبور خاصة بالنسبة للنساء ، حيث نهى النساء عن شق الجيوب ولطم الخدود والصراخ والعويل عند قبر المتوفي، وعدم مزاحمة الرجال، أو إحداث أمر منهي عنه كالنواح، أو الاعتراض على قدر الله تعالى وذلك أثناء الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره .
الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره يستلزم السكينة والوقار في المقبرة، فيعتبر الزوار من غير صوت أو عويل، وأن يكون الغرض من زيارة القبور العظة والاعتبار والنظر في المآل حتى يصح الدعاء للميت بعد الدفن .
دعاء للميت بعد الدفن صفته وأحكامه
الدعاء للميت بعد الدفن؛ صفته وأحكامه ورد فيها أن دعاء للميت بعد الدفن جهرًا على المقابر ، هو سُنة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قد أوصانا بها في عدد من الأحاديث النبوية الشريفة؛ فقد جاء في سنن أبي داود عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ».
دعاء للميت بعد الدفن هل يكون سرًّا أم جهرًا؟، وكذلك أفضلية دعاء للميت بعد الدفن هل فرادى أم جماعات؟، فقد ثبت عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أنه لا تضييق في دعاء للميت بعد الدفن فكله جائز، السر والجهر والفرادى والجماعي، إلا أن دعاء للميت بعد الدفن في الجمع أرجى للقبول وأيقظ للقلب، خاصة إذا كانت هناك موعظة، استنادًا لما رواه الترمذي، أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ».
الدعاء للميت بعد الدفن؛ صفته وأحكامه ورد فيها أن دعاء للميت بعد الدفن جهرًا على المقابر ، هو سُنة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قد أوصانا بها في عدد من الأحاديث النبوية الشريفة؛ فقد جاء في سنن أبي داود عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ».
دعاء للميت بعد الدفن هل يكون سرًّا أم جهرًا؟، وكذلك أفضلية دعاء للميت بعد الدفن هل فرادى أم جماعات؟، فقد ثبت عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أنه لا تضييق في دعاء للميت بعد الدفن فكله جائز، السر والجهر والفرادى والجماعي، إلا أن دعاء للميت بعد الدفن في الجمع أرجى للقبول وأيقظ للقلب، خاصة إذا كانت هناك موعظة، استنادًا لما رواه الترمذي، أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ».
افضل دعاء للميت مختصر
دعاء للميت بعد الدفن ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشريف، ليرشدنا إلى افضل دعاء للميت مختصر الوارد في قوله –صلى الله عليه وسلم-: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ»، ليبين أن دعاء للميت بعد الدفن و افضل دعاء للميت مختصر هو الاستغفار للمتوفي والدعاء له بالتثبيت عند السؤال في القبر.
دعاء للميت بعد الدفن مكتوب كامل
الدعاء للميت بعد الدفن كامل مكتوب ، الوارد بالحديث والسُنة النبوية الشريفة، عدة أمثلة من دعاء للميت بعد الدفن : « اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته».
« اللهمّ أنزله منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين، اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسُن أولئك رفيقًا».
الدعاء للميت بعد الدفن مكتوب كذلك: «اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة».
كما أن من الدعاء للميت بعد الدفن مكتوب : « اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف ِالأرض عن جنبيها».
« اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور».
« اللهمّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه، إنّك أنت الغفور الرّحيم».
دعاء للميت كامل مكتوب آخر وهو: «اللهمّ إنّه عبدك وابن عبدك، خرج من الدّنيا، وسعتها، ومحبوبها، وأحبّائه فيها، إلى ظلمة القبر، وما هو لاقيه».
« اللهمّ إنّه كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به».
« اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال».
« اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه».
دعاء للميت بعد الدفن عند الشيعة
الدعاء للميت بعد الدفن عند الشيعة ، ورد عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله -عليه السلام- قال: إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه فإذا وضعته في القبر فاقرأ آية الكرسي وقل: «بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله -صلى الله عليه وآله-، اللهم افسح له في قبره والحقه بنبيه» وقل: كما قلت في الصلاة عليه مرة واحدة من عند «اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه» واستغفر له ما استطعت، قال: وكان علي بن الحسين -عليه السلام- إذا (أدخل الميت القبر) قال: «اللهم جاف الأرض عن جنبيه وصاعد عمله ولقه منك رضوانا» رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله.
دعاء للميت بعد الدفن ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشريف، ليرشدنا إلى افضل دعاء للميت مختصر الوارد في قوله –صلى الله عليه وسلم-: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ»، ليبين أن دعاء للميت بعد الدفن و افضل دعاء للميت مختصر هو الاستغفار للمتوفي والدعاء له بالتثبيت عند السؤال في القبر.
دعاء للميت بعد الدفن مكتوب كامل
الدعاء للميت بعد الدفن كامل مكتوب ، الوارد بالحديث والسُنة النبوية الشريفة، عدة أمثلة من دعاء للميت بعد الدفن : « اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته».
« اللهمّ أنزله منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين، اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسُن أولئك رفيقًا».
الدعاء للميت بعد الدفن مكتوب كذلك: «اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة».
كما أن من الدعاء للميت بعد الدفن مكتوب : « اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف ِالأرض عن جنبيها».
« اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور».
« اللهمّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه، إنّك أنت الغفور الرّحيم».
دعاء للميت كامل مكتوب آخر وهو: «اللهمّ إنّه عبدك وابن عبدك، خرج من الدّنيا، وسعتها، ومحبوبها، وأحبّائه فيها، إلى ظلمة القبر، وما هو لاقيه».
« اللهمّ إنّه كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به».
« اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال».
« اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه».
دعاء للميت بعد الدفن عند الشيعة
الدعاء للميت بعد الدفن عند الشيعة ، ورد عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله -عليه السلام- قال: إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه فإذا وضعته في القبر فاقرأ آية الكرسي وقل: «بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله -صلى الله عليه وآله-، اللهم افسح له في قبره والحقه بنبيه» وقل: كما قلت في الصلاة عليه مرة واحدة من عند «اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه» واستغفر له ما استطعت، قال: وكان علي بن الحسين -عليه السلام- إذا (أدخل الميت القبر) قال: «اللهم جاف الأرض عن جنبيه وصاعد عمله ولقه منك رضوانا» رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله.