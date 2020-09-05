خطاب شكر من صبحي لـ أبو زيد بعد إنجاز مجمع حمام السباحة

تلقي د.أسامة أبوزيد رئيس مجلس إدارة نادي الشمس خطاب شكر من د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعد افتتاح مجمع حمام السباحة الجديد.





وجاء في الخطاب أن وزير الشباب والرياضة يري ان هذا الإنجاز الكبير اضافة للرياضة المصرية وأيضا صرح عملاق علي مستوى الإنشاءات الرياضية في مصر وواجهة مهمة للرياضة المصرية.





من جانبه وجه د.أسامة أبوزيد الشكر للوزير علي حرصه علي الإشادة بما تحقق واللفتة الطيبة التي قام بها خاصة بعد انبهاره بالطفرة الإنشائية الكبيرة خلال زيارته للنادي في أكثر من مناسبة وآخرها افتتاح مجمع حمام السباحة الجديد.





وقام صبحي بافتتاح مجمع حمام السباحة في الاسبوع الأخير من شهر اغسطس بحضور مسئولي الرياضة ومجلس النواب.





وأشاد الوزير بكل المشروعات الجديدة بالنادي علي هامش هذه الزيارة.



