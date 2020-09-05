إعادة الشيوخ.. 4 خطوات لتصويت المصريين بالخارج

تنطلق غدا الأحد، أول أيام جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين بالخارج، للاقتراع بالبريد تحت اشراف الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، فى 141 بعثة دبلوماسية مصرية داخل 124 دولة حول العالم، وذلك عقب إتاحة بطاقات الاقتراع على موقع الهيئة.





ويستعرض "صدى البلد" اجراءات التصويت للمصريين بالخارج:





- تبدأ إجراءات تصويت المصريين بالخارج بالبريد من خلال قيام الناخب بالدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات Www.elections.eg، واختيار أيقونة تصويت الخارج ليتم توجيه الناخب إلى الخطوة التالية وهى ظهور مربع كودى الذى يقوم الناخب بتدوين فيه رقم الكود السرى الذى سبق وأن حصل عليه أثناء تسجيل بياناته على الموقع فى الجولة الاولى من انتخابات الشيوخ أو في الفترة من 25 وحتى 31 يوليو الماضى، حيث لن يسمح لأى ناخب بالاقتراع بالبريد ما لم يكن مسجل لبياناته.





- تظهر صفحة أخرى متضمنة بيانات الناخب وبطاقتى الاقتراع إحداهما للمرشحين بالنظام الفردي والأخرى للقائمة واقرار التصويت بالبريد.





- يطبع كل ناخب على حدا الأوراق الانتخابية منعا للتصويت الجماعى ويقوم باختيار عدد من المرشحين المدونة أسماءهم ورموزهم الانتخابية بطاقة الاقتراع الخاصة بالنظام الفردي بحيث يكون عدد من اختارهم من المرشحين مساو لعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية التى ينتمي لها الناخب، وملء نموذج إقرار التصويت وتوقيع عليه من الناخب شخصيا.





- يضع الناخب بطاقتى الاقتراع داخل مظروف لا يدون عليه أى معلومة أو بيانات من الخارج ثم وضعه داخل مظروف آخر ويرفق معه إقرار التصويت وصور ضوئية من بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى، ووثيقة الإقامة بالدول محل التصويت، ويدون على المظروف الثاني من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها، ثم ترسل الأوراق للجنة عن طريق البريد المستعجل و ذلك من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة خلال يومى 6 و7 سبتمبر.