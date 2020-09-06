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تكنولوجيا

احذرها.. 4 علامات رئيسية تؤكد إصابة الهاتف بفيروسات مدمرة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 03:08 ص
احذرها.. 4 علامات
احذرها.. 4 علامات رئيسية تؤكد إصابة هاتفك بفيروسات مدمرة
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ندى على
تعتبر الفيروسات من أكثر الأسباب التى تعمل على  تدمير الهواتف الذكية، عن طريق إبطاء أدائها أو إضعاف البطارية، من خلال ما تحمله من روابط ضارة تقوم بتدمير النظام الذى يعمل به الهاتف. 

ويعتقد عدد كبير من المستخدمين أن أداء الهاتف البطئ أو التوقف المستمر للتطبيقات وسخونة الهاتف وغيرها من الأعطال التى تحدث فجأة، هى عبارة عن مشكلات تقنية خاصة بالهاتف نفسه، ولكن معظم هذه الأعطال ما تكون عبارة عن إصابة الهاتف بالفيروسات الخطيرة، وبحسب موقع CNET فإن هناك أربع علامات رئيسية تؤكد إصابة الهواتف بالفيروسات: 


1- كثرة الإعلانات 

تعتبر كثرة مشاهدة الإعلانات على الهاتف من أكثر العلامات التى تؤكد إصابة الهاتف بالفيروس، مثل ظهور إعلانات كثيرة عن التصفح على الإنترنت أوعند فتح التطبيقات المختلفة، وظهورها بكثرة بمجرد فتح الإنترنت. 

2- اختفاء التطبيقات 

عند القيام بتثبيت التطبيقات يتفاجأ المستخدمون باختفاء رمز التطبيقات على الفور، أو عند فتح التطبيقات المثبتة فعلا تختفى ولا تفتح مرة أخرى. 

3- نفاد البطارية 

من الطبيعى أن تنفد البطارية عند مشاهدة الفيديوهات بكثرة وعند لعب ألعاب الفيديو واستخدام التطبيقات المختلفة، ولكن يعد نفاد البطارية دون سبب مقنع أحد عوامل اصابة هاتفك الذكى بالفيروسات.
 
4- وجود تطبيقات مجهولة
 
عند إصابة الهواتف بالفيروسات الخطيرة فإنه من ضمن العلامات الغريبة التى تخلفها الفيروسات هو وجود تطبيقات غير معروفة على هاتفك ولم تقم بتحميلها على الإطلاق. 

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