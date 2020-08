تعرف على أول فيروس للكمبيوتر فى العالم ومخترعه

نشأت فيروسات الكمبيوتر منذ فترة طويلة وانتشرت جميعها تقريبًا عبر الإنترنت، وتم تصميم معظم الفيروسات في الأساس لسرقة معلومات المستخدمين، أو لسرقة بيانات المعالجات وتعطيلها أوتعطيل النظام الذى يعمل به الكمبيوتر.





وبحسب موقع Sentrian فإن فيروس Creeper system هو أول فيروس للكمبيوترفي العالم، وأنشأه بوب توماس ، وكان فيروس تجريبي ذاتي النسخ، تم إصداره في عام 1971، وكان يعمل على تعطيل نظام الكمبيوتر، وتم انشاؤه بواسطة تقنيات BBN في الولايات المتحدة.





وكان يعرض رسالة على الأجهزة التى يخترقها تقول: ." I'm the creeper, catch me if you can" ، ومعناها أنا creeper

أمسك بي إذا استطعت.





أما أول فيروس لأنظمة MS-DOS فكان فيروس Brain ، وتم إصداره في عام 1986 ، وكان يقوم بالكتابة على الأقراص المرنة للكمبيوتر ويمنع الكمبيوتر من التمهيد، وأنشأه شقيقان من باكستان.





ويعتبر أول فيروس كمبيوتر انتشر على نطاق واسع، كان فيروس The Morris في عام 1988 واخترعه روبرت موريس، وأراد استخدامه لتحديد حجم الإنترنت.





واستخدم روبرت موريس في الفيروس ثغرات أمنية لإرسالها في Sendmail وتطبيقات Unix بالإضافة إلى كلمات المرور الضعيفة ، ولكن نظرًا لخطأ برمجي ، انتشر بسرعة كبيرة وبدأ في التدخل في التشغيل العادي لأجهزة الكمبيوتر، أصاب حوالي 15000 جهاز كمبيوتر في 15 ساعة.