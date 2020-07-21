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تكنولوجيا

بعد بلاك روك.. فيروس BadPower يعمل عى تفجير الشواحن السريعة ويدمر الهواتف الذكية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:00 م
فيروس BadPower يعمل
فيروس BadPower يعمل عى تفجير الشواحن السريعة
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ندى على
حذر باحثون أمنيون في مجال التكنولوجيا، من هجمة إلكترونية جديدة، تسمى BadPower  لديها القدرة على تغيير البرامج الثابتة في نظام الشواحن السريعة في الهواتف الذكية، مما يجعلها قابلة للانفجار. 

وبحسب موقع  ZDNet فإن باحثون صينيون في شركة الاتصالات Tencent اكتشفوا أن برنامج BadPower الخبيث يعمل على تلف البرامج الثابتة في الشواحن التى تدعم خاصية الشحن السريع، ويقوم بتعديلها لتنفجر او تدمر الشاحن، ومن الممكن أن تدمر الهاتف أثناء الشحن


وتقدم ميزة الشحن السريع حوالى 5 فولت كسعة أساسية، ويتم دعمها بعدد من الخصائص التى تجعلها قادرة على تقديم يصل إلى 12 فولت أو 20 فولت أو أكثر ، لسرعات شحن أسرع، إلا أن الفيروس يعمل على تزويد الشاحن بسرعات أكبر من ذلك مما يجعله ينفجر. 

ويعمل فيروس BadPower الخبيث على رفع درجة حرارة الشاحن او انحنائه أو إذابته حتى الحرق، وقام الباحثون باختيار 35 شاحنًا سريعًا من 234 طرازًا مختلفا في السوق ووجدوا أن 18 طرازًا منهم قد أثر الفيروس عليهم بشكل كبير. 

وكان قد تم اكتشاف تهديدا كبيرا لملايين الهواتف من نظام أندرويد، بسبب فيروس خطير يسمى BlackRock  بلاك روك ،  والذى يتواجد في عدد كبير من التطبيقات خاصة الموجودة على متجر جوجل للتطبيقات Google Play مثل فيسبوك،  و تيك توك، و Gmail و Yahoo Mail ، وغيرها. 

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