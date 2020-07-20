AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أخطر من الجوكر .. بلاك روك فيروس يخترق ويسرق بيانات مستخدمي أندرويد

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:12 م
بلاك روك فيروس يخترق
بلاك روك فيروس يخترق ويسرق بيانات مستخدمي أندرويد
Advertisements
ندى على
اكتشف باحثون أمنيون في مجال التكنولوجيا تهديدا كبيرا لملايين الهواتف من نظام أندرويد، بسبب فيروس خطير يسمى BlackRock  بلاك روك ،  والذى يتواجد في عدد كبير من التطبيقات خاصة الموجودة على متجر جوجل للتطبيقات Google Play

وبحسب موقع Phone Arena فإن فيروس BlackRock بلاك روك الخبيث من الممكن أن يكون أخطر من فيروس الجوكر Joker الذى سبب أكبر اختراق أمنى لبيانات المستخدمين ومعلوماتهم وكان يتخفى ضمن روابط خطيرة في التطبيقات.  


واستهدف فيروس  BlackRock بلاك روك قائمة طويلة من تطبيقات هواتف أندرويد مثل تطبيقات البريد الإلكترونى Gmail و Yahoo Mail وكذلك Uber أوبر ، وتطبيق واتسآب، ونتفليكس، وتيليجرام، وتندر وانستجرام. 

ويعتبر التطبيقات التى قام باختراقها فيروس BlackRock بلاك روك، ليست مجرد تطبيقات عادية وإنما هى تطبيقات أساسية لكل مستخدمى هواتف أندرويد، وتمكن الفيروس من الوصول لتطبيقات الدفع الإلكترونى مما يهدد حسابات المستخدمين،  مثل تطبيقات PayPal و eBay. 


وتمكن فيروس BlackRock بلاك روك من اختراق ما لا يقل عن 337 تطبيق من تطبيقات أندرويد الأساسية و الموثوقة، ووصل لاختراق تطبيقات فيسبوك و تيك توك، ويوتيوب. 

وفي وقت سابق، أعلنت جوجل عن أكثر من 100 تطبيق على متجر التطبيقات Google Play ووصفتهم بأنهم تطبيقات خطيرة للغاية، وقامت بحذفهم من على المتجر، بعد اكتشافها أن هذه التطبيقات تخترق بيانات المستخدمين، وتقوم بتدمير أجهزتهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للتسهيل على المستخدمين.. جوجل تقوم بفلترة تطبيقات Google Play في فئات متخصصة

بسبب فيروس كورونا.. الهنود يحاربون الوجود الصيني بمتجر Google Play .. فيديو

فى 3 خطوات فقط .. احذف تطبيقات أندرويد الخطرة

يجب حذفها فورا .. إزالة 36 تطبيقا من متجر Google Play لاختراقها خصوصية المستخدمين .. صور

احذفها فورا.. 47 تطبيقا للألعاب تضر مستخدمي هواتف أندرويد

احذفها فورا.. جوجل تحظر 11 تطبيقا يضر مستخدمي أندرويد

ترشيحاتنا

اميتاب باتشان يوجه رسالة إلى الأطباء بعد إصابته بفيروس كورونا

بعد لقائها سفير بكين.. وزيرة الصحة : مصر ستصبح مركزا لتصنيع لقاح كورونا بأفريقيا

اعتمادا على المحكمة العليا السعودية.. الإفتاء تعلن اليوم موعد بداية شهر ذي الحجة

دروس لتصحيح الأخطاء.. مدرب سموحة يوضح أسباب الهزيمة الساحقة وديا أمام الزمالك

احنا آسفين .. الإسكان تكشف مفاجأة عن تسليم وحدات الإعلان 8

بسبب عرض ملابس داخلية .. هند القحطاني مطلوبة فى السعودية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الإطلاق التاريخي لـ مسبار الأمل .. تفاصيل 30 دقيقة مصيرية في رحلته إلى المريخ

احذري الدايت القاسي.. أنظمة الريجيم تهدد النساء بالعقم

رغم أزمة كورونا.. الملكة إليزابيث تخطط لقضاء عطلة صيفية برفقة عائلتها بشروط صارمة