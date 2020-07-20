أخطر من الجوكر .. بلاك روك فيروس يخترق ويسرق بيانات مستخدمي أندرويد

اكتشف باحثون أمنيون في مجال التكنولوجيا تهديدا كبيرا لملايين الهواتف من نظام أندرويد، بسبب فيروس خطير يسمى BlackRock بلاك روك ، والذى يتواجد في عدد كبير من التطبيقات خاصة الموجودة على متجر جوجل للتطبيقات Google Play





وبحسب موقع Phone Arena فإن فيروس BlackRock بلاك روك الخبيث من الممكن أن يكون أخطر من فيروس الجوكر Joker الذى سبب أكبر اختراق أمنى لبيانات المستخدمين ومعلوماتهم وكان يتخفى ضمن روابط خطيرة في التطبيقات









واستهدف فيروس BlackRock بلاك روك قائمة طويلة من تطبيقات هواتف أندرويد مثل تطبيقات البريد الإلكترونى Gmail و Yahoo Mail وكذلك Uber أوبر ، وتطبيق واتسآب، ونتفليكس، وتيليجرام، وتندر وانستجرام.





ويعتبر التطبيقات التى قام باختراقها فيروس BlackRock بلاك روك، ليست مجرد تطبيقات عادية وإنما هى تطبيقات أساسية لكل مستخدمى هواتف أندرويد، وتمكن الفيروس من الوصول لتطبيقات الدفع الإلكترونى مما يهدد حسابات المستخدمين، مثل تطبيقات PayPal و eBay.









وتمكن فيروس BlackRock بلاك روك من اختراق ما لا يقل عن 337 تطبيق من تطبيقات أندرويد الأساسية و الموثوقة، ووصل لاختراق تطبيقات فيسبوك و تيك توك، ويوتيوب.





وفي وقت سابق، أعلنت جوجل عن أكثر من 100 تطبيق على متجر التطبيقات Google Play ووصفتهم بأنهم تطبيقات خطيرة للغاية، وقامت بحذفهم من على المتجر، بعد اكتشافها أن هذه التطبيقات تخترق بيانات المستخدمين، وتقوم بتدمير أجهزتهم.



