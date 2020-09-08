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برلمان

"نساء مصر" تطالب الأحزاب بدعم المرأة في انتخابات البرلمان المقبل

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:58 ص
نائبات البرلمان
نائبات البرلمان
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أحمد أيمن
قالت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، إن تمثيل المرأة في انتخابات مجلس النواب، سيكون بنسبة أكبر طبقا للتعديلات الدستورية الأخيرة التي أقرت لها كوتة بنسبة 25%، ومن ثم أصبح لها ربع المقاعد تحت قبة مجلس النواب، وتمثيلها سيكون بصورة أكبر وأكثر فاعلية داخل البرلمان.

وأضافت العبسي: "نائبات البرلمان حققن صدى إيجابي كبير داخل مجلس النواب بنسبة الـ15% التي خصصت لهم في الدستور قبل إجراء التعديلات الأخيرة، وكان لهن دورا كبيرا في إقرار عدد كبير من التشريعات التي ساهمت في دعم المرأة داخل المجتمع، وحفظت لهن حقوقهن ومكتسباتهن".

وتابعت: "كان أبرز التعديلات التي أُجريت على قانون العقوبات لحفظ حق المرأة في نفقة الزوج، ومواجهة ظواهر التحرش والاغتصاب والعنف الذي يُمارس ضدها وتغليظ العقوبات للتصدي لتلك الممارسات وإلى جانب عديل قانون المواريث".

وطالبت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، الأحزاب السياسية بضرورة دعم المرأة في انتخابات مجلس النواب المقبل، ومد يد العون والمساعدة لها وترتيبها ضمن القائمة الموحدة بالنسبة الدستورية المحفوظة لها، بالإضافة إلى تكثيف مساواتها في فعاليات الدعاية والترشح مقارنة بالرجل.
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