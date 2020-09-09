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مرأة

تحارب السعال والتهاب الحلق.. ملعقة سحرية قبل النوم لها 6 فوائد على الجسم

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 06:25 ص
كحة
كحة
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لمياء الياسين
فوائد عديدة لتناول ملعقة من العسل قبل النوم؛ لمحاربة نزلات البرد وترطيب بشرتنا، نظرًا لغناه بالعديد من مضادات الأكسدة.

وإليك فوائد أخرى لتناول ملعقة من العسل قبل النوم، وفقا لموقع "برايت سايد".

1. نوم جيد

يحتوي العسل على مادة مغذية تسمى التربتوفان ، وهو هرمون يساعدك على الاسترخاء، ويمكننا الحصول عليه من خلال تناول العسل.

2.  خفض ضغط الدم

نظرًا لأن ارتفاع ضغط الدم هو أحد العوامل التي تساهم في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب ، فإن إبقائه معتدلًا ومستقرًا يعد إجراءً جيدًا لتجنب مضاعفات القلب. يحتوي العسل على مركبات مضادة للأكسدة ثبت أنها تقلل ضغط الدم ، مما يجعل ملعقة من العسل ليلًا وسيلة جيدة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم.

3. انخفاض الدهون الثلاثية

الدهون الثلاثية هي نوع من الدهون الموجودة في الدم، وارتفاع مستواها؛ يعني خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، ويساعد تناول العسل على تقليل مستوى الدهون الثلاثية في الجسم. 

4. يعزز المناعة

العسل غني بالمواد المضادة للاكسدة  التي تساعد على تقوية جهاز المناعة، ويجعلك أقوى في محاربة الالتهابات  والعديد من الفيروسات.
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5. حرق الدهون بشكل أسرع

تناول العسل؛ يعزز الدورة الدموية، ويزيد من درجة حرارة جسمك قليلا؛ مما يساعدك على حرق الدهون دون بذل الكثير من الجهد.

6. محاربة السعال  

العسل مضاد طبيعي للالتهابات؛ لذا فإن تناول ملعقة كبيرة من العسل الممزوج بالماء الدافئ، كل ليلة؛ يمكنك من تقليل تهيج الحلق وتجنب السعال
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