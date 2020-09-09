تحارب السعال والتهاب الحلق.. ملعقة سحرية قبل النوم لها 6 فوائد على الجسم





يحتوي العسل على مادة مغذية تسمى التربتوفان ، وهو هرمون يساعدك على الاسترخاء، ويمكننا الحصول عليه من خلال تناول العسل.





2. خفض ضغط الدم





نظرًا لأن ارتفاع ضغط الدم هو أحد العوامل التي تساهم في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب ، فإن إبقائه معتدلًا ومستقرًا يعد إجراءً جيدًا لتجنب مضاعفات القلب. يحتوي العسل على مركبات مضادة للأكسدة ثبت أنها تقلل ضغط الدم ، مما يجعل ملعقة من العسل ليلًا وسيلة جيدة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم.





3. انخفاض الدهون الثلاثية





الدهون الثلاثية هي نوع من الدهون الموجودة في الدم، وارتفاع مستواها؛ يعني خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري ، ويساعد تناول العسل على تقليل مستوى الدهون الثلاثية في الجسم.





4. يعزز المناعة





العسل غني بالمواد المضادة للاكسدة التي تساعد على تقوية جهاز المناعة، ويجعلك أقوى في محاربة الالتهابات والعديد من الفيروسات.



.

5. حرق الدهون بشكل أسرع



