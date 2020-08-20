دراسة بريطانية: العسل أكثر فعالية من الدواء بنسبة 36%

العلاج الشعبي بالوصفات أثبت قدرته منذ القدم خاصة علاج التهاب الحلق ونزلات البرد، وهذا ما أكدته دراسة جديدة عن تأثير عسل النحل كبديل قوي وفعال للأدوية.





ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أظهرت الأبحاث أن عسل النحل أكثر فعالية في علاج هذه الأمراض من المضادات الحيوية، وقال خبراء في جامعة "أكسفورد"، إن الأطباء يجب أن يطلبوا من المرضى تناول معلقة عسل نحل بدلا من وصف المضادات الحيوية.





وأشار الخبراء إلى أن المضادات الحيوية يمكن أن تساعد الميكروبات في الجسم على الانتشار بطريقة غير مباشرة، وقاموا بمراجعة الدراسات التي قارنت فعالية العسل ضد مثبطات السعال ومضادات الهيستامين ومسكنات الألم، عند علاج أعراض عدوى الجهاز التنفسي العلوي، ووجد أن العسل علاج قوي في تهدئة السعال والتهاب الحلق والاحتقان على عكس كل الأدوية.





وأثبتت الدراسة أن العسل أكثر فعالية من الدواء بنسبة 36% في تقليل آثار السعال، وكذلك العلاج من عدوى المسالك البولية، وقالت الدراسة التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية ان العسل مرتبط بانخفاض أعراض السعال وشدة السعال.





وقالت الدراسة التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية، إن العسل المعروف باسم "رحيق الآلهة"، رخيص ومتاح بسهولة وليس له آثار جانبية وقال المسؤولون إن استخدام العسل يقلل من الأضرار الناتجة عن المضادات الحيوية.





ولعسل النحل دور أيضا في علاج التهاب المسالك البولية كبديل رخيص ومتوفر، وراجع علماء أكسفورد 14 دراسة متعلقة بالأمر نفسه، مع 1761 مشاركا لتحديد تأثير عسل النحل عند علاج أعراض الجهاز التنفسي.





هذه الدراسة ليست جديدة لمعرفة فوائد عسل النحل، حيث ذكر فوائده في القرآن الكريم بأنه علاج للأمراض، وقال الله تعالى في سورة النحل آية 67، 68 «وَأَوْحَى رَ‌بُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ‌ وَمِمَّا يَعْرِ‌شُونَ -٦٨- ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَ‌اتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَ‌بِّكِ ذُلُلًا يَخْرُ‌جُ مِن بُطُونِهَا شَرَ‌ابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُ‌ونَ» صدق الله العظيم.