بعد تسجيل 3496 إصابة كورونا جديدة... إسرائيل تشتري 4 ملايين جرعة لقاح إنفلونزا

أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأربعاء شراء 4 ملايين حقنة ضد الإنفلونزا هذا العام، وستبدأ حملة التطعيم في الأيام المقبلة وذلك على وقع لارتفاع المتزايد للإصابات بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19.





وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 3496 إصابة جديدة في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمال الإصابات النشطة إلى 30079 إصابة ويأتي الارتفاع مع دخول الإغلاق الليلي حيز التنفيذ وشمل 40 بلدة غالبيتها عربية.





وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم" انه ومقارنة بالعام الماضي ، الذي شهد أيضًا طلبا قياسيا على اللقاحات، تم شراء حوالي 2.2 مليون جرعة لقاح.





ووفقًا للإرشادات الجديدة، في المرحلة الأولى ، سيتم تطعيم السكان المعرضين للخطر فقط، وفي المدارس، وسيتم تطعيم الأطفال حتى الصف السادس، بدلا من الصف الرابع.





وكان من المفترض أن تتلقى إسرائيل حوالي 3.3 مليون جرعة لقاح ، ولكن أصبح من الواضح أن عدد اللقاحات سيزداد أكثر "على الرغم من الطلب على اللقاحات في جميع أنحاء العالم ،تم اضافة بما يقرب من مليون جرعة لقاح ".





وحسب الصحيفة فان لقاح الإنفلونزا الذي سيعطى في إسرائيل هذا العام هو لقاح يقي من أربع سلالات من الإنفلونزا ولأول مرة هذا العام ، ستعطي صناديق المرضى كلاليت ومكابي لقاحًا جديدًا يسمى "بلوسون بجرعات متزايدة" ، وهو لقاح مركّز بأربعة أضعاف ومخصص لمن هم في سن 65 وما فوق كذلك هناك لقاح آخر مخصص هو لقاح Flomist Spray الذي يتم إعطاؤه من سن عامين إلى 49. وسيتم إعطاء جميع اللقاحات مجانًا.