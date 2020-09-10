ارتفاع حرارة وقشعريرة وصداع شديد .. أعراض خطيرة تظهر على متطوع استرازينكا لتجريب لقاح كورونا

ذكرت صحيفة ديلي ميل اليوم الخميس أن لقاح كورونا المطور في المملكة المتحدة تسبب في ارتفاع درجة الحرارة وقشعريرة وصداع شديد والتعب لدى أحد المتطوعين بعد 14 ساعة من تلقي اللقاح.





وذكرت شركة الأدوية استرازينكا، الثلاثاء، أنها أوقفت تجارب اللقاح بسبب رد فعل سلبي مشتبه به لدى أحد المشاركين.





وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الأربعاء، إن قرار تعليق تجربة لقاح أوكسفورد كوفيد 19 ليس بالضرورة يسبب انتكاسة.





وقال المتطوع الذي ظهرت عليه الأعراض إنه "استيقظت حوالي الساعة الثانية صباحًا وكنت أتجمد، لكن كانت درجة الحرارة أعلى من 39 درجة مئوية، وشعرت بضعف شديد ولم أستطع النهوض والتحرك، لذا كان على شريكي أن يجلب لي الباراسيتامول، واستمرت درجة الحرارة لمدة يوم تقريبًا، وشعرت بالضعف والخمول حقًا ولم أستطع فعل أي شيء''.





وأضاف المشارك في التجربة أن الصداع خلال اليومين الأولين بعد التطعيم كان شديدًا لدرجة أنه لم يستطع التركيز.





وقال الرجل: "ما زلت أشعر بالضعف لبضعة أيام بعد ذلك ولم أشعر بنفسي تمامًا - على الرغم من أن الأعراض لم تكن شديدة مثل اليوم الأول ، والذي كان فظيعًا".





ووفقًا لوسائل الإعلام، كان من المفترض أن يحصل المتطوع على جرعة معززة في وقت سابق من هذا الأسبوع ، ولكن تم إلغاء موعده.





قال مدير مشروع استرازينكا في رسالة بريد إلكتروني، كما نقلت الصحيفة اليومية: "كما هي ممارستنا الروتينية، ستتم مراجعة الحالة بعناية من قبل لجنة مراقبة السلامة المستقلة والجهة التنظيمية في المملكة المتحدة لتقديم المشورة بشأن موعد إعادة جدولة العيادات".





ويتم تطوير اللقاح من قبل استرازينكا بالشراكة مع معهد جينر التابع لجامعة أكسفورد ومجموعة أكسفورد للقاحات في المرحلة الثالثة من التجارب ، وهي المرحلة الأخيرة قبل تقديم بيانات السلامة والفعالية إلى المنظمين الصحيين للموافقة عليها.





وشارك أكثر من 50000 شخص حول العالم في الدراسات السريرية لمعرفة ما إذا كان اللقاح المرشح، المعروف باسم AZD1222 ، ويمكن أن يطور استجابة مناعية لـ كوفيد 19.