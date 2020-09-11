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محافظات

كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن 8 مناطق بشرق القاهرة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:10 م
انقطاع المياه عن
انقطاع المياه عن 8 مناطق بشرق القاهرة
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امنة عبد العظيم - عبد العزيز جمال
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق ( منطقة العزب بالمطرية – شارع جسر السويس من ميدان التجنيد الى الالف مسكن  - استراحة الوزير بالحلمية – السبع عمارت -  ارض الجولف – الماظة –  مستشفى الجلاء العسكرى  - ميدان الاسماعيلية ). 



جاء ذلك نظرًا لحدوث كسر مفاجئ بخط رئيسى بميدان رنين اسفل   كوبرى مسطرد بسبب اعمال التطوير المنفذه بمعرفة الهيئة الهندسية .


وتأسف الشركة  لهذا العطل الخارج عن إرادتها وتعمل على إعادة تشغيل الخدمة فى أسرع وقت ممكن. 

هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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