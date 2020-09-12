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أخبار العالم

مسئول أمريكي: التغير المناخي هو السبب الرئيسي لحرائق الغابات في كاليفورنيا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 03:10 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
تفقد حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية غافن نيوسوم بلدات دمرتها حرائق الغابات المحتدمة بالولاية، مؤكدا أن "موسم الحرائق الدامي والقياسي لا بد وأن ينهي الجدل بشأن التغير المناخي".

وقال: "النقاش انتهى بشأن التغير المناخي. فلتأتوا فقط إلى ولاية كاليفورنيا لتروا ذلك بأنفسكم".

وأضاف: "تحدثت هاتفيا مع الرئيس ترامب الأسبوع الماضي، وأكد التزامه بدعم جهود رجال الإطفاء والفرق الصحية".

وشب "حريق مجمع الشمال" لأول مرة في أغسطس الماضي، ثم امتد عبر نحو 20 ألف فدان الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل.

ودمرت الحرائق نحو 100 من الغابات عبر الغرب الأمريكي، مساحتها تعادل مساحة ولاية نيوجيرسي، ووضع نصف مليون شخص في حالة تأهب لإجلائهم في ولاية أوريغون.

وأودت حرائق الغابات بحياة 24 شخصا منذ اندلاعها في أغسطس الماضي.
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