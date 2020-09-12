بفستان ساحر.. شقيقة أمير كرارة تخطف الأنظار في حفل زفافها





خطفت شقيقة أمير كرارة الأنظار في حف زفافها بفستان أبيض ساحر ذا اكمام مكشوفة، واتسم التصميم بالفماش المطرز الراقي و الفخم الذي زاد من جاذبيتها.





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فيما حرصت شقيقة أمير كرارة على ارتداء Hairpieces و مجموعة من المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة في يوم زفافها.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت شقيقة أمير كرارة على خصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، وأختارت مكياجا رائعا مرتكزا على الألوان الترابية التي كشفت عن جمال ملامحها.