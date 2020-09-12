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مرأة

بفستان ساحر.. شقيقة أمير كرارة تخطف الأنظار في حفل زفافها

السبت 12/سبتمبر/2020 - 07:39 ص
شقيقة أمير كرارة
شقيقة أمير كرارة
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هاجر هانئ
حرص الفنان أمير كرارة على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الأنستجرام، بـ stories جديدة خلال الاحتفال بحفل زفاف شقيقته وسط حضور الأهل و الأصدقاء.

خطفت شقيقة أمير كرارة الأنظار في حف زفافها بفستان أبيض ساحر ذا اكمام مكشوفة، واتسم التصميم بالفماش المطرز الراقي و الفخم الذي زاد من جاذبيتها.

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فيما حرصت شقيقة أمير كرارة على ارتداء Hairpieces و مجموعة من المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة في يوم زفافها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت شقيقة أمير كرارة على خصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، وأختارت مكياجا رائعا مرتكزا على الألوان الترابية التي كشفت عن جمال ملامحها.
بفستان ساحر.. شقيقة أمير كرارة تخطف الأنظار في حفل زفافها
بفستان ساحر.. شقيقة أمير كرارة تخطف الأنظار في حفل زفافها
بفستان ساحر.. شقيقة أمير كرارة تخطف الأنظار في حفل زفافها
بفستان ساحر.. شقيقة أمير كرارة تخطف الأنظار في حفل زفافها
بفستان ساحر.. شقيقة أمير كرارة تخطف الأنظار في حفل زفافها
بفستان ساحر.. شقيقة أمير كرارة تخطف الأنظار في حفل زفافها
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