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أخبار البلد

سفارة الصين: سنتعاون مع مصر في تصنيع مصل كورونا قريبا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:12 ص
صدى البلد
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أعرب لي دونج، الوزير المفوض والمستشار الإعلامي لسفارة الصين في القاهرة،عن عمق ومتانة العلاقات المصرية الصينية،واصفا إياها بأنها علاقة أشقاء مشيدًا بالتعاون المصري الصيني للسيطرة على كورونا.

وأضاف "لي دونج"، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن الصين في طلائع الدول المطورة للقاح ضد كورونا، مشيرًا  إلى أن هناك 4 لقاحات اقتربت من نهاية التجارب وستدخل في فترة التصنيع.

ولفت المستشار الإعلامي للسفارة الصينية، إلى وجود تعاون كبير بين السفارة الصينية ووزارة الصحة المصرية، مؤكدًا أنه سيكون هناك تعاون في تصنيع اللقاح بين الجانبين المصري والصيني.

وأعرب عن أمله بانتهاء المرحلة الثالثة للتجارب السريرية على اللقاحات الصينية، وبدء تصنيعها في أقرب وقت ممكن.
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