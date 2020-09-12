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تكنولوجيا

قواعد متجر آبل الجديدة توثر على الألعاب.. تفاصيل

السبت 12/سبتمبر/2020 - 01:28 م
متجر آب ستور
متجر آب ستور
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شيماء عبد المنعم
أصدرت شركة آبل Apple، إرشادات محدثة لمتجر تطبيقاتها "آب ستور" App Store، بهدف توضيح كيفية تعاملها مع التقنيات الجديدة، مثل خدمات بث الألعاب ومقاطع التطبيقات والأدوات، إضافةً إلى توضيح موقفها بشكل أفضل بشأن كيفية ووقت جمع عمليات الشراء داخل التطبيق من بعض فئات التطبيقات.

وبحسب ما ذكره موقع "techcrunch" التقني، تأتي هذه القواعد الجديدة في الوقت الذي تقاتل فيه عملاقة التقنية شركة Epic Games، المالكة للعبة فورتنايت Fortnite، أمام المحكمة بسبب هذه الإرشادات، وذلك بشأن متطلباتها المتعلقة باستخدام عمليات الشراء داخل التطبيق، ولأجل ذلك قامت أبل بإزالة لعبة القتال الشهيرة من متجر التطبيقات الخاص بها الشهر الماضي.


ووضعت آبل هذه التحديثات قبل إطلاق نظام تشغيل الأجهزة المحمولة الجديد iOS 14 ، المقرر إصداره في وقت لاحق من هذا الخريف، وقد خضعت هذه القواعد لتدقيق مكثف في الأسابيع الأخيرة من صانعي التطبيقات.

وتقيد إرشادات متجر تطبيقات آبل خدمات بث الألعاب، حيث تغير كيفية التعامل مع تطبيقات بث الألعاب مثل مايكروسوفت xCloud ، وجوجل استاديا، إذ تنص هذه القواعد الآن على أن آبل ستسمح لهذه الخدمات بالعمل في متجر التطبيقات الخاص بها.

ولكن يتم ذلك بشروط وهي أنه يجب تنزيل الألعاب المعروضة في الخدمة مباشرة من متجر هواتف آيفون، وليس من تطبيقات بث الألعاب، ويسمح لصانعي التطبيقات بإصدار ما يسمى بـ "تطبيق الفهرس" الذي يرتبط بألعاب أخرى في الخدمة، ولكن يتم التعامل مع اللعبة على المتجر كتطبيق فردي.

ويعني ذلك أنه إن كانت خدمة بث الألعاب تحتوي على عدد كبير من الألعاب، فستحتاج كل لعبة منها إلى قائمة متجر تطبيقات فردية، ويجب أن تحتوي الألعاب الفردية أيضًا على بعض الوظائف الأساسية عند تنزيلها، إلى جانب خيار الشراء داخل التطبيق باستخدام نظام الدفع من آبل، الذي تحصل من خلاله على 30% من إيرادات الألعاب.

الجدير بالذكر أن شركة Epic، رفعت دعوى قضائية ضد شركة Apple بسبب إزالة لعبتها من متجر آب ستور، مدعية أن قواعد متجر تطبيقات آبل تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار.

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