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تكنولوجيا

حظر اللعبة يضر بنا.. مايكروسوفت تتضامن مع فورتنايت ضد شركة آبل

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:20 ص
ايكروسوفت تتضامن
ايكروسوفت تتضامن مع فورتنايت ضد شركة آبل
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ندى على
تضامنت شركة مايكروسوفت مع شركة Epic Games المالكة للعبة الفيديو الشهيرة فورتنايت في معركتها ضد شركة آبل بعد إزالة اللعبة من على متجر التطبيقات App Store
 
وبحسب شبكة CNBC الأمريكية فإن Kevin Gammill كيفن جميل المدير العام للتطوير الألعاب بشركة مايكروسوفت، قال إن حظر آبل للعبة فورتنايت هى سابقة لم تحدث، كما أنها تضر بمحرك الألعاب الخاص بمايكروسوفت  Unreal Engine. 


وأوضح جميل أن محرك Unreal Engine يساعد اللاعبين في تشغيل الألعاب ثلاثية الأبعاد، حيث أن حظر فورتنايت سيجعل اللاعبين على أنظمة iOS و macOS يتخلون عن استخدام المحرك. 

وأضاف أن حظر آبل للعبة فورتنايت يضر بكل تأكيد شركة مايكروسوفت حيث سيجعل مستخدمى الالعاب على أجهزة آبل يتجهون إلى تطبيقات أخرى بنفس الخصائص التى يتميز بها محرك Unreal Engine من مايكروسوفت الأمر الذى سيضر باللاعبين وصانعى الألعاب. 

وكانت شركة فيسبوك Facebook قد انتقدت شركة أبل بسبب اقتطاع الأرباح وفرض ضرائب على المطورين والتطبيقات التى تعرض تطبيقاتها على متجر App Store، متضامنة مع لعبة فورتنايت التى أزالتها أبل من على المتجر. 

ويتطلب متجرا ألعاب جوجل وأبل Google Play وكذلك App Store نسبة 30% من قيمة الاشتراك الأصلى المدفوع من قبل اللاعبين الذين يقومون بتحميلها من على التطبيقات، الأمر الذى جعل فورتنايت تتخطى هذا الأمر وتحصل على ايراداتها بنسب 100 % مما جعل شركتا آبل وجوجل من حذفها على متجر التطبيقات. 

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