رحمة ممدوح تبهر الجميع بأغنية كفاياك أعذار

خصص برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "دى إم سي" تقديم الإعلامية جاسمين طه زكي، ورضوى حسن، فقرة خاصة للحديث مع الفنانة رحمة ممدوح، من ذوي القدرات الخاصة.





وقالت رحمة ممدوح، إن الفنان تامر حسنى هو من اكتشف موهبتها، بـ أغنية "كفاياك اعذار".





وأبهرت رحمة ممدوح الجميع عندما قامت بغناء اغنية كفاياك أعذار، وقام الجميع فى الاستوديو بالتصفيق لها على جمال صوتها العذب، والمميز.





وفى نفس السياق قالت المهندسة أمل مجدي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري والأفريقي للإعاقات الذهنية، إنهم اتجهوا لدعم الفنانين من ذوى الهمم ولذلك قامت باستخدام الفن لإظهار مواهبهم.





وأشارت رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري والأفريقي للإعاقات الذهنية، إلى أن كل عام تكتشف مواهب جديدة أكثر من العام الذى يسبقه.