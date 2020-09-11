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فن

تامر حسني يشارك جمهوره بصورة جديدة: يا مساء الأنوار

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 04:51 م
تامر حسني
تامر حسني
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محمد بدران
شارك الفنان تامر حسني، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة له. 

وظهر "تامر حسني" بإطلالة كاجوال وعلق على الصورة قائلًا: "يا مساء الأنوار" نالت إعجاب متابعيها.


وكان تامر حسني قد طرح مؤخرًا كليب جديد بعنوان "اختراع" بمشاركة الفنان محمود العسيلي، والكليب من إخراج تامر حسني، كلمات الأغنية للشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم.


ويشارك تامر حسني حاليا في تصوير فيلم"مش أنا" تدور قصته حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته".

الفيلم بطولة تامر حسني، ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، وقصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.
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