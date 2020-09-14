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متحدث الحكومة: قرار فتح القاعات في يد رئيس الوزراء وليس غيره

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:39 م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
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حمزة شعيب
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار غلق قاعات الأفراح والمناسبات، صادر عن رئيس الوزراء، وعودة عملها مرة أخرى لا يكون إلا بقرار من رئيس الحكومة.


وتابع: "إغلاق قاعات الأفراح والمناسبات سيظل ساريًا حتى يوم 21 من الشهر ولن يكون قبل ذلك".


وأضاف " سعد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه فى حال توصل العالم إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد وانتشاره على نطاق واسع لن يكون هناك مبرر لغلق قاعات الأفراح، ولكننا الآن فى ظرف استثنائى ونراعى الوضع الصحى والوبائى ونتبع الإجراءات الوقائية فى قرارات الحكومة. 


وردًا على قرار محافظ دمياط، بفتح قاعات الأفراح، قال "سعد"، القرار بيد رئيس الوزراء".
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