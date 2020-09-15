قبل إطلاقها بساعات.. كل ما تريد معرفته عن هواتف آيفون 12

تعقد شركة أبل الأمريكية، مساء اليوم، الثلاثاء، مؤتمر Time Flies، والذي من المتوقع فيه أن تقوم بإطلاق هواتف آيفون 12 والتى ستكون عبارة عن أربعة هواتف هى iPhone 12 وiPhone 12 Max وiPhone 12 Pro وiPhone 12 Pro Max.





وبحسب صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، فإن المؤتمر سيعقد في السادسة مساء بتوقيت جرينتش، كما سيجري إطلاق جهاز آيباد iPad Air 4 مع ساعة Apple Watch Series 6 الذكية إلى جانب الهواتف.

















وستكون مواصفات هواتف آيفون 12 حسب المتوقع كالآتى:





الشاشة



iphone 12 سيأتى بشاشة قياس 5.4 بوصة





iphone 12 max سيأتى بشاشة قياس 6.1 بوصة





iPhone 12 Pro سيأتى بشاشة قياس 6.1 بوصة

iPhone 12 Pro Max سيأتى بشاشة قياس 6.7 بوصة.









الكاميرا



وسيصدر هاتفا iphone 12 وiphone 12 max بثلاث كاميرات عالية الدقة، أما هواتف iPhone 12 Pro وiPhone 12 Pro Max ستصدر بـ 3 كاميرات، بالإضافة إلى كاميرا من نوع كاميرا LiDAR التى هى عبارة عن عدسة بتكنولوجيا تشبه المسح الضوئى للأشياء، حيث إنها تعمل على تقريب الأشياء البعيدة وتسلط الضوء عليها، كما أنها تستخدم في التصوير للحصول على صور بتقنية 3D أو ثلاثية الأبعاد.









الألوان



ومن المفترض أن تأتى هواتف آيفون 12 بنفس ألوان هواتف آيفون 11 وهى الأسود والأخضر والأصفر والبنفسج والأحمر والأبيض.





أما هاتفا iPhone 12 Pro وiPhone 12 Pro Max، فمن المتوقع أن تأتى بألوان الرمادى والفضى والذهبى والأخضر.









البطارية



وستحتوى بطارية هاتف iPhone 12 على بطارية بقدرة 2227 مللى أمبير، وستأتى بطارية هاتفى iPhone 12 Max وiPhone 12 Pro ببطارية سعة 2775 مللى أمبير، أما هاتف iPhone 12 Pro Max فمن المحتمل أن ياتى ببطارية 3687 مللى أمبير.











الأسعار

وسيكون هاتف iPhone 12 أرخص هاتف في المجموعة، بسعر حوالى 749 دولارا أمريكيا لأصغر نسخة أى ما يعادل 875 . 11 ألف جنيه مصرى، وسيبلغ سعر هاتف iPhone 12 Plus حوالى 849 دولارا، أى ما يعادل 460 . 13 ألف جنيه لأصغر نسخة.











أما هاتف iPhone 12 Pro فسيبلغ حوالى 1100 دولار أى ما يعادل 440 . 17 ألف جنيه، في حين أن أغلى هاتف في المجموعة وهو iPhone 12 Pro Max سيكون سعره حوالى 1200 دولار، أى ما يعادل 19 ألف جنيه لأصغر نسخة.











وكانت تقارير سابقة كشفت أن شركة أبل ستصدر هواتف iPhone 12 بأسعار منفصلة دون شواحن أو سماعات، حيث ستقوم ببيعها بأسعار منفصلة، الأمر الذى سيزيد من أسعارها بشكل أكبر إذا تم شراؤها مجتمعة.











تقنية الجيل الخامس من الاتصالات



هاتف وحيد بتقنية 5G



وفقا لشركة Fast Company فإن هاتف iPhone 12 Pro Max فقط هو الهاتف الوحيد التى سيأتى بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، حيث كان من المتوقع أن تأتى جميع الهواتف بهذه التقنية.











ونظرا للظروف التى يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا فإنه من المتوقع أن تصدر أبل الهواتف في وقت لاحق في شهر أكتوبر.







جهاز iPad Air 4

وجهاز آيباد iPad Air 4 سيأتى بشاشة قياس 10.8 بوصة، ومعالج من نوع A13 Bionic، كما سيأتى بنظام التشغيل iPadOS 14، مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايات رام، ومساحة داخلية 4 جيجا بايت.









ساعة Apple Watch Series 6



أما ساعة Apple Watch Series 6 الذكية ستصدر بشاشة كبيرة من نوع OLED وحواف مستديرة، مع عدد من الميزات الطبية مثل تتبع مستويات الأكسجين في الدم و قياس ضغط الدم وتنبيه المستخدمين بمدى استقراره، بالإضافة إلى ميزة تتبع النوم.