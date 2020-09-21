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فيديو جراف

فيديوجراف.. كل ما تريد معرفته عن معامل الجامعات المصرية المطورة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:01 ص
معامل الجامعات المصرية
معامل الجامعات المصرية
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منار شعبان
شكلت الهيئة المسئولة عن مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي بوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فريق من الخبراء المتخصصين في المعامل البحثية؛ للقيام بتسليم وتسلم المعامل التي تم تأسيسها تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

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استلام وتسليم المعامل بالجامعات المصرية جاء تزامنا مع الاستعدادات والتجهيزات لبداية العام الدراسي الجديد.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.
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