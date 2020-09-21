فيديوجراف.. كل ما تريد معرفته عن معامل الجامعات المصرية المطورة

شكلت الهيئة المسئولة عن مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي بوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فريق من الخبراء المتخصصين في المعامل البحثية؛ للقيام بتسليم وتسلم المعامل التي تم تأسيسها تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.





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