علاج الإسهال للرضع والأطفال والحوامل

تختفي معظم حالات الإسهال من تلقاء نفسها في غضون يومين دون علاج، إذا كنت قد جربت تغييرات في نمط الحياة والعلاجات المنزلية للإسهال دون نجاح ، فقد يوصي طبيبك بأدوية أو علاجات أخرى.

علاج الإسهال عند الأطفال

كشف موقع هيلثي mayo clinig عن علاج الاسهال للأطفال.

مضادات حيوية





قد تساعد المضادات الحيوية في علاج الإسهال الناجم عن البكتيريا أو الطفيليات. إذا تسبب فيروس في الإصابة بالإسهال ، فلن تساعد المضادات الحيوية.

العلاج لتعويض السوائل

من المحتمل أن ينصحك طبيبك باستبدال السوائل والأملاح. بالنسبة لمعظم البالغين ، يعني ذلك شرب الماء أو العصير أو المرق. إذا كان شرب السوائل يزعج معدتك أو يسبب القيء ، فقد يوصي طبيبك بتناول السوائل الوريدية.

يعد الماء طريقة جيدة لتعويض السوائل ، لكنه لا يحتوي على الأملاح والإلكتروليتات - المعادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم - الضرورية لقيام الجسم بوظائفه. يمكنك المساعدة في الحفاظ على مستويات الإلكتروليت عن طريق شرب عصائر الفاكهة للبوتاسيوم أو تناول الحساء من الصوديوم. لكن بعض عصائر الفاكهة ، مثل عصير التفاح ، قد تجعل الإسهال أسوأ.

بالنسبة للأطفال ، اسأل طبيبك عن استخدام محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم ، مثل Pedialyte ، لمنع الجفاف أو تعويض السوائل المفقودة.

تعديل الأدوية التي تتناولها

إذا قرر طبيبك أن المضاد الحيوي تسبب في الإسهال ، فقد يخفض جرعتك أو يتحول إلى دواء آخر.

علاج الحالات الأساسية

إذا كان الإسهال ناتجًا عن حالة أكثر خطورة ، مثل مرض التهاب الأمعاء ، فسيعمل طبيبك على السيطرة على هذه الحالة. قد تتم إحالتك إلى أخصائي ، مثل اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي ، والذي يمكنه المساعدة في وضع خطة علاج لك.



علاج الإسهال عند الرضع والأطفال الصغار

لا يعتبر الإسهال شيئًا جيدًا أبدًا ، ولكن بالنسبة للرضيع أو الطفل الصغير ، يمكن أن يكون سيئًا للغاية - حتى أنه يهدد الحياة.

إذا استمرت نوبة البراز المائي الرخو لأكثر من يوم ، فإن الأطفال الصغار معرضون لخطر الجفاف - فقدان السوائل الأساسية التي تحتوي على الأملاح والمعادن الأخرى التي يحتاجها الجسم ليعمل بشكل صحيح. قد يكون البراز الرخو المتكرر مع القيء المتكرر مدعاة للقلق.

يمكن للعديد من المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) أن توفر الراحة للبالغين والأطفال الأكبر سنًا. يقول بنجامين أورتيز ، طبيب الأطفال في مكتب علاج الأطفال التابع لإدارة الغذاء والدواء ، إن إعطاء رضيع أو طفل صغير أحد هذه المنتجات المضادة للإسهال يمكن أن يكون ضارًا.

يقول أورتيز: "أهم جانب في علاج الإسهال هو معرفة علامات الجفاف واتخاذ خطوات لإعادة ترطيب الطفل".

علامات الإسهال للأطفال

تشمل العلامات المبكرة للجفاف عند الرضع والأطفال الصغار

ضربات قلب أسرع من المعتاد

جفاف الشفاه والفم واللسان

لا دموع عند البكاء

بدون حفاضات مبللة لمدة 3 ساعات أو أكثر

في وقت لاحق من عملية الجفاف ، قد يكون لدى الطفل

عيون غائرة أو خدود أو بقعة ناعمة في الجزء العلوي من الرأس

النعاس والتهيج

يمكن أن يتسبب الجفاف الشديد في حدوث نوبات ، وغيبوبة ، وفشل في الأعضاء ، وفي حالات نادرة الوفاة.

معالجة الجفاف

يقول أورتيز: "يعتبر الإسهال الخفيف مصدر إزعاج ، ولكنه ليس خطيرًا إذا كان الطفل يستطيع الاستمرار في شرب السوائل وتناول نظام غذائي منتظم". يجب أن يستمر إعطاء الرضع حليب الأم أو حليبهم الطبيعي. إذا استمر الإسهال أو كان متكررًا ، فقد يكون من الضروري تغيير النظام الغذائي والعلاج بمحلول معالجة الجفاف.

تساعد محاليل معالجة الجفاف عن طريق الفم ، والتي تسمى أيضًا محاليل الإلكتروليت ، على تعويض الماء والأملاح المفقودة أثناء الإسهال ، وقد يكون هضمها أسهل من النظام الغذائي المعتاد للطفل. غالبًا ما تأتي في أشكال سائلة أو مثلجات وبنكهات مختلفة. بعض منتجات معالجة الجفاف الشائعة هي Pedialyte و Naturalyte و Enfalyte و CeraLyte. يمكنك العثور على هذه المنتجات بدون وصفة طبية في الصيدليات وبعض متاجر البيع بالتجزئة.

يقول أورتيز: "في البداية ، حاول تشجيع الطفل على شرب أكبر قدر ممكن من محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم أو اتباع نظام غذائي منتظم ، حتى بضع أونصات كل 15 إلى 30 دقيقة أمر جيد". "ولكن إذا كان طفلك يتقيأ باستمرار ولا يمكنه الضغط على أي شيء ، فاتصل بطبيب الأطفال أو اذهب إلى غرفة الطوارئ." سيسرع القيء من الجفاف.

تجنب استخدام العلاجات المنزلية للإسهال مثل الحليب المسلوق أو ماء الأرز. يقول أورتيز: "لا ينصح أيضًا بالمشروبات الرياضية للأطفال الصغار". "تميل إلى أن تحتوي على سكر إضافي لمساعدة الرياضيين أثناء ممارسة نشاط بدني قوي ، لكنها ليست سوائل بديلة مناسبة. يمكن للأطعمة والسوائل التي تحتوي على نسبة عالية من السكر ، مثل العصير والبسكويت والكعك والمشروبات الغازية ، أن تساهم في حدوث الإسهال عن طريق سحب المزيد من السوائل إلى الأمعاء ، مما يتسبب في خروج السوائل الزائدة والسكر إلى الطرف الآخر بسرعة ".

يلاحظ أورتيز أيضًا أن "جمال منتجات معالجة الجفاف عن طريق الفم هو أنها تحتوي على ما يكفي من السكر للسماح بامتصاص الصوديوم والبوتاسيوم والماء دون التسبب في المزيد من الإسهال."

يجب على الآباء مناقشة أي مخاوف بشأن تفاقم الأعراض أو خطر الإصابة بالجفاف مع طبيب الأطفال الخاص بأطفالهم ، يضيف أورتيز.

ماذا تعرف عن الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية

لا تستخدم الأدوية المضادة للإسهال بدون وصفة طبية في الأطفال الصغار ما لم ينصح طبيب طفلك بذلك ، كما يقول أورتيز. تحتوي منتجات تخفيف الإسهال ، مثل Pepto-Bismol و Kaopectate ، على البزموت أو المغنيسيوم أو الألومنيوم ، والتي يمكن أن تكون ضارة للرضع والأطفال الصغار لأنها يمكن أن تتراكم بسرعة في أجسام الأطفال الصغار.

يمكن استخدام هذه المنتجات في الأطفال الأكبر سنًا ، ولكن اسأل طبيب الأطفال أو اقرأ العبوة أولًا للحصول على الإرشادات. ترشدك عبوة Pepto-Bismol إلى استشارة الطبيب قبل إعطائها للأطفال أقل من 12 عامًا. وتوضح عبوة Imodium أن تسأل طبيبك قبل إعطائها للأطفال دون سن 6 سنوات.

متى ترى الطبيب

وفقًا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى (NIDDK) ، يجب على الأطفال الذين يعانون من أي من الأعراض التالية مراجعة الطبيب:

علامات الجفاف

الإسهال لأكثر من 24 ساعة

حمى 102 درجة أو أعلى

براز أسود وقطري

براز يحتوي على دم أو صديد

نادرًا ما يظهر الدم في براز الرضع والأطفال ، كما يقول أورتيز. "ما يشبه الدم في البراز قد يكون تهيجًا في منطقة الشرج ، مما يؤدي إلى نزيف في الجلد. يظهر على شكل دم أحمر لامع فوق البراز ". يمكن لطبيب الأطفال أن يقترح عليك كريمًا لتوفير الراحة إذا حدث ذلك.

أسباب الإسهال

عادة ما يحدث الإسهال الحاد (الذي يحدث بسرعة ، وهو شديد ، ولكنه قصير المدة) بسبب عدوى بكتيرية أو فيروسية أو طفيلية ، وفقًا لـ NIDDK.

كان فيروس الروتا ، وهو فيروس يؤدي إلى التهاب المعدة والأمعاء ، هو السبب الرئيسي للإسهال الحاد لدى أطفال الولايات المتحدة قبل تقديم لقاح في عام 2006. وقد قامت إدارة الغذاء والدواء بترخيص لقاحين من فيروس الروتا لمنع هذه العدوى. يتم إعطاء اللقاح السائل عن طريق الفم للرضع الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أسابيع و 32 أسبوعًا في سلسلة من جرعتين أو ثلاث جرعات ، اعتمادًا على اللقاح المستخدم.

قد يتسبب اللقاح ، مثل أي دواء ، في حدوث تفاعلات حساسية شديدة أو مشاكل خطيرة أخرى. أظهرت بعض الدراسات زيادة طفيفة في حالات الانغلاف - انسداد الأمعاء النادر والخطير - عند الرضع بعد أخذ لقاح الفيروسة العجلية. لكن خطر حدوث ضرر جسيم من اللقاح ضئيل للغاية والفائدة تفوق هذا الخطر. أدى التطعيم ضد فيروس الروتا إلى خفض عدد الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية طارئة أو دخول المستشفى لمرض الفيروسة العجلية بنحو 85 في المائة ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

قد يكون الإسهال المزمن (المستمر أو المتكرر) أو الإسهال الذي يستمر لأكثر من أسبوع واحد مرتبطًا بمشكلات أخرى. يقول أورتيز: "إذا كنت تعتقد أن طفلك يعاني من الإسهال المزمن ، فاستشر طبيب الأطفال".





علاج الاسهال للحامل

صعوبات في الجهاز الهضمي، مثل الإمساك و الإسهال قد تحدث، في كثير من الأحيان خلال فترة الحمل. إلقاء اللوم عليه في تغيير الهرمونات والتغييرات في النظام الغذائي وزيادة الإجهاد . الحقيقة هي أن المرأة الحامل تتعامل مع الإسهال كثيرًا ، وإذا لم تكن حذرة ، فقد تسبب مشاكل.

اكتشف ما يمكنك القيام به لتخفيف الانزعاج عند حدوثه.

وفقا لما نشره موقع هيلثي لاين، إذا واجهت ثلاث حركات أمعاء رخوة أو أكثر في يوم واحد ، فقد تكون مصابًا بالإسهال. الإسهال أثناء الحمل أمر شائع. ومع ذلك ، لا يعني مجرد إصابتك بالإسهال بالضرورة أنه مرتبط بشكل مباشر بحملك.

تشمل الأسباب الأخرى غير الحمل ما يلي:

فيروس

بكتيريا

انفلونزا المعدة

الطفيليات المعوية

تسمم غذائي

الأدوية

كما أن بعض الحالات تجعل الإسهال أكثر شيوعًا. وتشمل هذه متلازمة القولون العصبي ، مرض كرون ، مرض الاضطرابات الهضمية ، و التهاب القولون التقرحي .

وتشمل أسباب الإسهال المرتبطة بالحمل ما يلي:

تغييرات النظام الغذائي. تقوم العديد من النساء بتغييرات جذرية في النظام الغذائي عندما يكتشفن أنهن حوامل. هذا التحول المفاجئ في تناول الطعام يمكن أن يزعج معدتك وربما يسبب الإسهال.

حساسيات غذائية جديدة. قد تكون الحساسيات تجاه الطعام أحد التغييرات العديدة التي تواجهها أثناء الحمل. الأطعمة التي لم تزعجك أبدًا قبل الحمل قد تسبب لك غازات واضطراب في المعدة وإسهال.

فيتامينات ما قبل الولادة . إن تناول فيتامينات ما قبل الولادة مفيد لصحتك وكذلك لصحة طفلك الذي ينمو. ومع ذلك ، فإن هذه الفيتامينات قد تزعج معدتك وتسبب الإسهال.

التغيرات الهرمونية. قد تجعل الهرمونات جهازك الهضمي بطيئًا ، لذلك قد يكون الإمساك مشكلة. يمكن للهرمونات أيضًا تسريع الجهاز الهضمي ، مما قد يجعل الإسهال مشكلة.

الإسهال أكثر شيوعًا في الثلث الثالث من الحمل

مع اقتراب موعد ولادتك ، قد تجدين أن الإسهال أصبح أكثر شيوعًا. قد يكون ذلك بسبب أن جسمك يستعد للعمل. لا يعني الإسهال بالضرورة أن مخاضك على بعد أيام قليلة ، لذلك لا تنزعج من كثرة التكرار.

لن تعاني بعض النساء حتى من الإسهال المتكرر في الثلث الثالث من الحمل ، على الرغم من أن أخريات سيعانين. ستكون تجربة كل شخص مختلفة.



إذا كنت تخشى تناول الأدوية أثناء الحمل ، فهناك بعض الأخبار الجيدة. قد لا تحتاج إلى تناول أي أدوية إضافية لعلاج الإسهال. في الواقع ، تزول معظم حالات الإسهال دون علاج. ومع ذلك ، إذا كنت بحاجة إلى شيء آخر ، تتوفر بعض العلاجات.

علاج الاسهال للحامل

اعطائها الوقت. تختفي معظم حالات الإسهال في غضون أيام قليلة. غالبًا ما يكون هذا هو الحال إذا كان الإسهال ناتجًا عن تسمم غذائي ، أو عن فيروس أو بكتيريا. حافظ على رطوبتك.

ضع في اعتبارك دواءك. إذا تسبب أحد الأدوية التي تتناولها في حدوث الإسهال ، فقد يكون جسمك قادرًا على التكيف معه ، وقد يتوقف الإسهال. إذا لم يكن كذلك ، تحدث مع طبيبك.

زور طبيب. حدد موعدًا لرؤية طبيبك إذا لم ينته الإسهال بعد يومين أو ثلاثة أيام. سيُجري طبيبك فحصًا جسديًا وقد يسحب الدم لتحديد سبب الإسهال.

تجنب الأطعمة المسببة للمشاكل . يمكن لبعض مجموعات الطعام أن تجعل الإسهال أسوأ. ابتعد عن الأطعمة الغنية بالدهون والمقلية والأطعمة الغنية بالتوابل والحليب ومنتجات الألبان والأطعمة الغنية بالألياف.

لا تأخذ أي دواء مضاد للإسهال بدون وصفة طبية دون استشارة طبيبك. قد تتفاقم حالات معينة بسبب هذه الأدوية. بالإضافة إلى ذلك ، فهي ليست آمنة للجميع.

إذا كنت تعاني من الإسهال ، فمن المهم أن تبقى رطبًا. تزيل حركات الأمعاء السائلة والسائبة الكثير من السوائل من جسمك. يمكن أن يحدث الجفاف بسرعة ويكون خطيرًا جدًا ، خاصةً بالنسبة للنساء الحوامل.

حتى عندما لا تعانين من مشاكل في الجهاز الهضمي ، تحتاج النساء الحوامل إلى كمية من الماء أكثر من أي شخص آخر.

اشرب الماء لتعويض السوائل التي تفقدها. اشرب العصير والمرق للمساعدة في تعويض بعض الأملاح والفيتامينات والمعادن التي فقدها جسمك.

يمكن أن يسبب الإسهال المطول الجفاف. إذا استمر الإسهال لديك لأكثر من يومين أو ثلاثة أيام ، فاتصل بطبيبك. يسبب الجفاف الشديد مضاعفات الحمل. تشمل أعراض الجفاف:

بول أصفر غامق

جفاف ولصق الفم

العطش

انخفاض انتاج البول

صداع الراس

دوخة

دوار