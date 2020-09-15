دراسة: الإسهال وآلام المعدة أعراض فيروس كورونا الأكثر بحثا على جوجل

كشفت دراسة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن، أن أعراض، مثل: الإسهال وآلام البطن يمكن أن تكون بمثابة تحذير مبكر للإصابة بـ فيروس كورونا المستجد.
اكتشف الباحثون المشرفون على الدراسة، ان هناك ارتفاعًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد حوالي ثلاثة إلى أربعة أسابيع من ارتفاع عمليات البحث عبر الإنترنت عن أعراض الإسهال وآلام البطن، مما يجعلهم أعراضا مبدئية لـ الإصابة بفيروس كورونا.
ووجد الباحثون، انه تضاعفت عمليات البحث عن أعراض الإسهال، وآلام البطن تقريبًا قبل ثلاثة أسابيع من ارتفاع حالات الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد Covi-19، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأفاد الباحثون، أن أعراض فيروس كورونا المعروفة كانت الحمى والسعال وفقدان حاسة الشم والرائحة، ولكن الاعراض التي كان يبحث عنها الكثيرون والذين أثبتوا فيما بعد عن إصابتهم بفيروس كورونا كانت الإسهال وآلام البطن، مما يجعلها من الأعراض التي تظهر في المراحل المبكرة من الإصابة بالفيروس.
وكشفت عن وجود علاقة بين عمليات البحث عن هذه المصطلحات، وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد شهر تقريبًا، وكانت الولايات الخمس الأقوى ارتباطًا في البحث عن أعراض فيروس كورونا، هي: نيويورك ونيوجيرسي وكاليفورنيا وماساتشوستس وإلينوي.
وقال الدكتور كايل ستالر أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى ماساتشوستس العام، يبدو أن أعراض الجهاز الهضمي هي نذير لعدوى فيروس كورونا المستجد Covid-19، مما يجعل مؤشر البحث على جوجل أداة قيمة للتنبؤ بالفيروس.
ونصح علماء في أيرلندا الشمالية، بأن القيء والإسهال وآلام المعدة يجب اعتبارها من أعراض فيروس كورونا لدى الأطفال، وقال الدكتور توم ووترفيلد من جامعة كوينز في بلفاست، انه وجدنا أن الإسهال والقيء من الأعراض التي أبلغ عنها بعض الأطفال وأعتقد أن إضافته إلى قائمة الأعراض المعروفة أمر يستحق الدراسة.