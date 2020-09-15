دراسة: الإسهال وآلام المعدة أعراض فيروس كورونا الأكثر بحثا على جوجل

وكشفت عن وجود علاقة بين عمليات البحث عن هذه المصطلحات، وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد شهر تقريبًا،

ونصح علماء في أيرلندا الشمالية، بأن القيء والإسهال وآلام المعدة يجب اعتبارها من أعراض فيروس كورونا لدى الأطفا ل،

وقال الدكتور توم ووترفيلد من جامعة كوينز في بلفاست، انه وجدنا أن الإسهال والقيء من الأعراض التي أبلغ عنها بعض الأطفال وأعتقد أن إضافته إلى قائمة الأعراض المعروفة أمر يستحق الدراسة.