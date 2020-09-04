3 أعراض غير مألوفة تؤكد إصابة طفلك بـ فيروس كورونا

رغم تعدد أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلا أن العلماء أعلنوا أعراضا يجب اعتبارها من الأعراض الرسمية للإصابة بالفيروس التاجي لدى الأطفال.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم التوصل إلى 3 أعراض غير معلنة ضمن الأعراض الرسمية للإصابة يجب إدراجها كأعراض أساسية للبالغين والاطفال وهي الإسهال، القئ، آلام المعدة.





ومع ذلك، قال مسؤولون إن هذه الأعراض غامضة للغاية، خاصة أنها شائعة عند تشخيص اي مرض في البطن، أو الجهاز الهضمي، وكذلك آلام المعدة التي من الممكن أن يشخصها أي شخص يعاني منها بأنها فيروس كورونا.





ويقول العلماء في أيرلندا الشمالية إن العلامات المرتبطة بآلام المعدة أو الأمعاء تكون أكثر شيوعا لدى الأطفال، أما السعال فهو من الأعراض الواضحة لدى البالغين، وقال الدكتور توم ووترفيلد من جامعة كوينز : "وجدنا أن الإسهال والقئ من الأعراض التي أبلغ عنها بعض الأطفال وأعتقد أن إضافته لقائمة الأعراض المعروفة، أمر يستحق الدراسة".





وأجرى ووترفيلد وزملاؤه دراسة شملت 992 طفلا، 66 منهم مصابون بفيروس كورونا، وكان متوسط أعمارهم 10 أعوام، موضحا أن آلام المعدة عرض مشترك لديهم وأن إدراجه في قائمة الأعراض يمكن أن يؤدي إلى تشخيص حالاتهم بشكل أفضل.





بحسب الدراسة العديد منهم اشترك في عرض آلام المعدة دون غيره من الأعراض الشائعة للإصابة بكورونا، وكتب الدكتور ووترفيلد أن حوالي نصف الاطفال لن تظهر عليهم اعراض عند الإصابة لهذا يجب إتباع إجراءات التشخيص المبكر.