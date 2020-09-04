استشاري مناعة: تعامل الصين مع فيروس كورونا سبب انخفاض الإصابات بين الأطفال.. فيديو

قال الدكتور مجدى بدران ، استشارى المناعة ، إن معدلات الإصابة بفيروس كورونا منخفضة بين الأطفال مقارنة بكبار السن لأسباب تعود لقيام الصين بحظر٥٠ مليون مواطن نسبة كبيرة منهم من الأطفال، عند بداية تفشى كورونا.
وأوضح " بدران " خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أنه من المتوقع أن تزيد أعداد إصابات الأطفال فى دول العالم ب فيروس كورونا خاصة مع بداية عودة الدراسة نظرا لزيادة الاختلاط.
وأشار لوجود إصابات حالية للأطفال ب فيروس كورونا فى الولايات المتحدة الأمريكية وصلت ٧٪ فى الولايات التى سمحت بعودة الدراسة بها.
ونصح استشارى المناعة، بالإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا بالإضافة لتجنب لمس الأسطح الخارجية والالتزام بارتداء الكمامة الطبية، والمحافظة على التباعد الاجتماعي.