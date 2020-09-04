استشاري مناعة: تعامل الصين مع فيروس كورونا سبب انخفاض الإصابات بين الأطفال.. فيديو

قال الدكتور مجدى بدران ، استشارى المناعة ، إن معدلات الإصابة بفيروس كورونا منخفضة بين الأطفال مقارنة بكبار السن لأسباب تعود لقيام الصين بحظر٥٠ مليون مواطن نسبة كبيرة منهم من الأطفال، عند بداية تفشى كورونا.









وأوضح " بدران " خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أنه من المتوقع أن تزيد أعداد إصابات الأطفال فى دول العالم ب فيروس كورونا خاصة مع بداية عودة الدراسة نظرا لزيادة الاختلاط.





وأشار لوجود إصابات حالية للأطفال ب فيروس كورونا فى الولايات المتحدة الأمريكية وصلت ٧٪ فى الولايات التى سمحت بعودة الدراسة بها.







